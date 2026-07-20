Tristeza y orgullo: así amaneció el país con las tapas de los diarios argentinos tras la final del Mundial

El recorrido de los dirigidos por Lionel Scaloni en esta Copa del Mundo fue sencillamente extraordinario. Tras dominar sin sobresaltos la fase de grupos, la albiceleste regaló pasajes de puro infarto: remontadas agónicas en los minutos finales de los 90 que dejaron a todo un país al borde del desmayo, pero con la alegría inmensa de ver al equipo dejar el alma en la cancha.

Sin embargo, el destino guardaba un desenlace cruel. En la tarde del domingo, durante los últimos ocho minutos del tiempo suplementario en New Jersey, España aprovechó su oportunidad y le bastó un solo gol para destrabar el partido y levantar la segunda estrella de su historia.

Pese al golpe devastador, la prensa nacional coincidió en un sentimiento unánime: gratitud eterna . Así reflejaron los principales periódicos del país la emotiva jornada:

Clarín: Con la conmovedora imagen de Leo Messi llorando que le da la vuelta al mundo, sintetizó el sentir popular: “Entregaron todo: nada que reprochar”.

Olé: Publicó la foto del capitán argentino entre lágrimas y sentenció con fuerza: “Subcampeones sean eternos”.

Página 12

Página 12: Eligió la misma icónica imagen del '10' sumergido en llanto y tituló con emoción: “De aquí a la eternidad”.

La Nación

La Nación: Ilustró con una postal del plantel conmocionado y destacó: “Argentina dio todo y es un orgullo nacional”.

Diario Popular

Diario Popular: Optó por la foto del grupo entre lágrimas y dedicó un sincero: “Gracias muchachos”.

Crónica

Crónica: Acompañó la foto de Messi en el césped con un mensaje directo al corazón del hincha: “Dolorosa derrota y última función de Messi. Gracias mundiales”.

La tristeza por el título que se escapó en el suspiro final no opaca la entrega de un grupo que volvió a unir a todo un país y que se despide de la cita máxima con la cabeza en alto.