La Selección argentina no pudo romper con la "maldición suiza": de qué se trata

La derrota en la final confirmó una nefasta racha en Mundiales que involucra a Suiza y que tuvo a la Selección argentina como "víctima" en esta edición.

La Selección argentina no pudo conseguir el bicampeonato del mundo, algo que no logra ningún país desde Brasil en 1958 y 1962. Estuvo cerca, pero le falló el fútbol y el estado físico en la final y fue ampliamente superada por España, que ganó 1-0 en el alargue, un resultado mentiroso para lo que fue el desarrollo del partido.

De este modo, la Scaloneta no pudo romper con una llamativa racha conocida como la "maldición suiza", la cual consiste en que en toda la historia de las Copas del Mundo, ningún equipo que haya eliminado de manera directa a la Selección de Suiza pudo coronarse campeón en esa edición, como le sucedió a la Albiceleste en este Mundial 2026.

Suiza, el rival que ningún equipo quiere enfrentar Ningún equipo que haya eliminado directamente a Suiza luego terminó siendo el campeón. EFE En 1930, 1958, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998 y 2002, la Nati no clasificó. En 1934 fue eliminada en cuartos de final por Checoslovaquia y en 1938 en la misma instancia por Hungría, a la postre subcampeonas de Italia. En 1950 quedaría eliminado en el grupo de Brasil, quien luego también sería subcampeón. En 1954, Mundial en el que fueron anfitriones, cayeron en cuartos contra Austria, que sería 3°, mientras que en 1962 y 1966 quedaría afuera en fase de grupos en los que pasaron Alemania y Chile en el primero, y los germanos nuevamente y Argentina en el segundo, ninguno de ellos campeones.

Yendo a las ediciones más modernas, en 1994 caería en octavos contra España (eliminada luego en cuartos), en 2006 en octavos contra Ucrania (eliminada en cuartos), en 2014 en octavos ante Argentina (subcampeona), en 2018 en octavos ante Suecia (eliminada en cuartos) y en 2022 en octavos ante Portugal (eliminada en cuartos), hasta llegar a este 2026, donde cayó nuevamente ante Argentina, esta vez en cuartos, y ya se sabe el desenlace final.