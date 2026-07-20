Cómo es el avión en el que volvió la Selección argentina tras la final del Mundial 2026

La Selección argentina volvió al país tras la final del Mundial 2026 a bordo de un avión preparado para la Scaloneta. Se trata del Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, especialmente ploteado con referencias a la albiceleste y elegido para trasladar a gran parte del plantel desde Nueva York hasta Ezeiza.

No hizo falta ver bajar a los jugadores para identificar el avión de la Selección. El Airbus A330-200 (matrícula LV-KAN) de Aerolíneas Argentinas voló con ploteo especial, con el clásico azul de la aerolínea combinado con detalles celestes y blancos. Siguiendo la temática, en uno de sus laterales lleva las tres estrellas y en la cola un enorme número 10, en referencia al cápitan de la albiceleste.

El avión en el que volvió la Selección argentina tras la final.

Preparado para cubrir vuelos internacionales de larga distancia, el avión fue el encargado de trasladar desde Nueva York a parte del plantel, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El vuelo AR1971 aterrizó cerca de las 18.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde un importante operativo de seguridad acompañó la llegada de la delegación.

Las autoridades prepararon una recepción especial para los subcampeones del mundo. Sobre el césped cercano a la pista se pintó la palabra "¡¡GRACIAS!!", para recibir a la Scaloneta en medio de la triste situación.

Además, los Granaderos participaron de la bienvenida oficial, mientras miles de hinchas se acercaron a las inmediaciones del predio Lionel Messi de la AFA para recibir a los jugadores.

Qué jugadores regresaron y quiénes no volvieron al país

El cuerpo técnico liderado por Scaloni regresó junto a Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel. También viajó el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

El cuerpo de jugadores, en cambio, no estuvo completo. Los futbolistas que no se sumaron al vuelo fueron:

Lionel Messi

Cristian Romero

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Julián Álvarez

Gerónimo Rulli

Entre quienes sí aterrizaron en Ezeiza estuvieron: