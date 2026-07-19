Dos campeones del mundo entregarán la Copa en la final entre Argentina y España: quiénes son

Mario Kempes y Andrés Iniesta colocarán la Copa del Mundo antes del partido decisivo que disputarán Argentina y España.

La FIFA reveló quiénes serán los encargados de entregar la Copa antes del inicio del partido.

Cada vez falta menos para la final de este domingo a las 16 entre Argentina y España, en la que se definirá al campeón del Mundial 2026. En la previa de un partido cargado de condimentos, la FIFA reveló quiénes serán los dos campeones del mundo encargados de presentar la Copa antes del inicio del encuentro.

Como suele ocurrir en este tipo de definiciones, los elegidos fueron dos futbolistas que ya levantaron el trofeo. Por el lado argentino estará Mario Alberto Kempes, figura y goleador de la Selección en la consagración de 1978, cuando convirtió dos tantos en la definición frente al mismo rival. Mientras que Andrés Iniesta, campeón con España y autor del gol del triunfo ante Países Bajos en la final de 2010, representará a la Roja.

Kempes, el goleador del Mundial de 1978 y campeón con Argentina, será uno de los encargados de entregar el trofeo. @mario.kempes78 De esta manera, dos protagonistas fundamentales de los únicos títulos mundiales de ambos países serán los responsables de colocar la Copa por la que competirán sus selecciones.

María Becerra cantará el himno argentino en la final Otra de las incógnitas de la previa también quedó resuelta: María Becerra será la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York.