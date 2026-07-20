Alfombra roja y guardia de Granaderos: así será el recibimiento en Ezeiza para la Selección argentina

El vuelo procedente de Nueva York aterrizará a las 19 en Ezeiza. La delegación será recibida en un hangar exclusivo y luego trasladada en helicópteros al predio de la AFA.

La Selección argentina regresará este lunes al país luego de la final del Mundial 2026 y tendrá un operativo especial de recepción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el vuelo arribará alrededor de las 19 procedente de Nueva York. El plantel no viene completo ya que Lionel Messi y Rodrigo De Paul, entre otros, se quedaron Estados Unidos.

La delegación viajará en un Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas, que no se dirigirá a la terminal principal. Según el esquema previsto, la aeronave será trasladada directamente al Hangar 5, uno de los espacios de mayor capacidad del aeropuerto, donde se desarrollará todo el procedimiento de desembarque.

El operativo estará bajo la coordinación del Gobierno nacional y de Aerolíneas Argentinas. En ese sector no participarán representantes de Aeropuertos Argentina, ya que el acceso y la organización quedarán restringidos a las autoridades encargadas del dispositivo de seguridad y logística.

Pese a la expectativa por la llegada del plantel, no está previsto que asista ningún funcionario del Gobierno de Javier Milei para recibir a los jugadores y al cuerpo técnico.

En representación del Estado, la bienvenida estará a cargo de una guardia de granaderos, que realizará el recibimiento protocolar de la delegación encabezada por Lionel Scaloni.