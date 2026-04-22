El petróleo supera los US$100: la extensión del alto el fuego de Trump no logra frenar el alza del crudo

El mercado energético global atraviesa una jornada de extrema volatilidad. Tras mantenerse durante varias semanas en un rango de entre 90 y 95 dólares, el precio del petróleo inició este miércoles con una fuerte tendencia alcista, abriendo a 99 dólares y superando la marca de los 100 dólares en las primeras horas de operación. Para el mediodía (hora argentina), el crudo se posiciona en los 101 dólares , reflejando la tensión que aún persiste en el tablero internacional.

Este incremento se produce en un contexto geopolítico complejo. A pesar de los esfuerzos diplomáticos entre Washington y el régimen iraní, los inversores parecen mostrarse cautelosos ante la estabilidad del suministro a largo plazo.

La mirada del sector energético está puesta sobre la Casa Blanca. Tras finalizar la segunda etapa del alto al fuego , la incertidumbre sobre la reanudación de las hostilidades amenazaba con disparar los precios de forma descontrolada.

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente Donald Trump tomó la decisión de extender el cese al fuego de manera indefinida , o al menos hasta que las mesas de diálogo logren un acuerdo vinculante y definitivo con Irán.

"La prioridad es alcanzar un acuerdo sólido. La extensión del alto al fuego busca dar espacio a la diplomacia sin la presión del conflicto armado", detallan desde la administración estadounidense.

¿Por qué sube el precio si hay diálogo?

A pesar de la noticia de paz, el petróleo ha superado los 100 dólares debido a varios factores técnicos y de mercado. Por un lado, la incertidumbre en la negociación, provoca que los mercados teman que el diálogo se estanque a pesar de la tregua. Otro punto se posiciona en la expectativa de la demanda, donde la reactivación industrial sigue presionando la oferta disponible.