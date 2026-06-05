De la política al petróleo: cómo José Luis Manzano se convirtió en el empresario energético más ambicioso de la Argentina
Ex diputado y ex ministro de Menem, el mendocino construyó desde cero un holding que hoy abarca energía, medios, minería y telecomunicaciones. La compra de Shell es su movimiento más grande.
Hay una forma canónica de hacer negocios en la Argentina: primero la empresa, después el gobierno, después la empresa de nuevo, con los contactos del gobierno. José Luis Manzano hizo exactamente lo contrario. Llegó a la política sin dinero, acumuló poder institucional durante una década y, cuando salió, convirtió ese capital político en un holding que hoy controla o influye en buena parte de la cadena energética del país. La compra de los activos de Shell —894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, dos aeroplantas y dos terminales de combustibles, por un total de US$ 1.420 millones — es el movimiento más grande de su carrera y el que mejor ilustra hasta dónde llegó quien fue diputado provincial por Mendoza a los 27 años.
Nacido en Tupungato en 1956, Manzano cursó sus estudios en Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, especializándose en Medicina Laboral. La medicina fue un título, no un destino. Militante de la Juventud Peronista y figura clave de la llamada Renovación Peronista, ingresó a la Cámara de Diputados en 1983, ya consolidado dentro del partido gobernante en Mendoza. En el Congreso nacional fue jefe de bloque peronista y uno de los oradores prominentes en debates clave, como la Ley de Divorcio.