¿Se acerca una gran crisis global? El impacto económico de los conflictos en 2026

El panorama económico mundial al cierre del primer trimestre de 2026 presenta señales de alerta que no veíamos desde hace años. Entre la escalada de conflictos en Medio Oriente , los cambios geopolíticos en la región y la persistencia de conflictos en Europa del Este, los mercados se encuentran en un punto de inflexión.

Según estimaciones recientes de analistas de J.P. Morgan, existe un 35% de probabilidades de que este año se desate una recesión económica global, acompañada por una fuerte volatilidad en las bolsas de todo el mundo.

En marzo, el principal foco de tensión global fue el Estrecho de Ormuz : el cierre casi total del paso por parte de Irán redujo drásticamente el tráfico y disparó el precio del crudo, con el Brent en torno a los US$ 120 el barril. Dado que por allí circula cerca del 20% del petróleo mundial, el impacto fue inmediato y global.

En economías como la argentina, esto se tradujo en subas de combustibles y una cadena de aumentos que termina en alimentos y bienes básicos, dado que el costo del transporte (combustible) se traslada, paso a paso, al precio final.

En abril, la reapertura parcial del estrecho trajo un alivio rápido: el petróleo retrocedió a la zona de US$ 90, con caídas de hasta el 25% desde el máximo precio alcanzado semanas atrás. Sin embargo, la mejora es frágil. Persisten tensiones geopolíticas y demoras logísticas, por lo que el shock de marzo ya quedó incorporado en muchos precios. El efecto no desaparece, simplemente pierde intensidad en un escenario todavía inestable.

petroleo El petróleo retrocedió a la zona de USD 90, con caídas de hasta el 25% desde el máximo precio alcanzado semanas atrás. Archivo.

Venezuela y Rusia: energía en disputa

El escenario energético se completa con otros dos frentes críticos. En Venezuela, tras la intervención militar de Estados Unidos en enero de 2026, oficialmente vinculada a la captura de Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico, se interrumpieron envíos clave hacia China y Cuba. La consecuencia directa fue un déficit eléctrico histórico en la isla: apagones de hasta 16 horas diarias y el 64% del país sin luz.

En abril, si bien comenzaron movimientos de normalización parcial en la producción venezolana y nuevos acuerdos con empresas internacionales, el impacto regional de la crisis energética todavía persiste.

En paralelo, Rusia continúa bajo un régimen masivo de sanciones internacionales a más de cuatro años del inicio de la guerra con Ucrania. Europa, que antes dependía en un 40% del gas ruso, sigue enfrentando costos energéticos superiores a los niveles pre conflicto, aunque con cierta estabilización reciente gracias a la diversificación de proveedores. Una dinámica que confirma que la energía sigue siendo un eje central de la disputa geopolítica global.

Estanflación: el peor enemigo de la economía

Este combo de deuda global récord —US$ 348 billones, equivalente al 300% del PBI mundial— y suba de costos energéticos pone sobre la mesa el riesgo de estanflación. El escenario que el FMI define por tres factores simultáneos: alta inflación, nulo crecimiento económico y alto desempleo.

Los datos respaldan el temor. El crecimiento del comercio mundial caería del 4,1% en 2025 al 2,6% en 2026. El dólar medido por el índice DXY cayó más de un 5% en los últimos meses, su peor desempeño en décadas. Y las criptomonedas perdieron casi la mitad de su capitalización de mercado desde octubre pasado.

Lecciones de la historia

El pánico inicial suele hundir los precios, pero la historia del S&P 500 —el índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos— muestra que la recuperación suele ser más rápida de lo que se cree. Durante la Guerra del Golfo en 1990, el índice cayó un 20% y se recuperó en pocos meses. Tras el 11-S, bajó un 11% en una semana y rebotó semanas después. Con el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, retrocedió un 10% y se recuperó en menos de un mes.

De hecho, tras la caída que comenzó en enero y llegó a ser de casi el 10% en la bolsa estadounidense, el precio ha tenido un fuerte repunte en las últimas tres semanas, encontrándose nuevamente en un máximo histórico, es decir, que la bolsa nunca había estado en un precio tan alto como en la actualidad.

Los datos históricos son contundentes: tras un conflicto, el mercado fue positivo en el 73% de los casos un año después, y en el 100% de los casos a 10 años, medido desde 1940 hasta la actualidad.

No obstante, ante la incertidumbre, los flujos de fondos se están desplazando hacia activos de resguardo. El oro se consolidó como la segunda reserva global, superando al Euro, con los bancos centrales acumulándolo al triple del ritmo histórico.

Su gran ventaja en 2026 es que se trata de un activo físico que no puede ser "congelado" por sanciones internacionales. En el sector energético, quienes anticipan que el precio del petróleo seguirá subiendo observan vehículos como el ETF XLE o acciones directas como Exxon y Chevron.

Quienes creen que ya tocó su techo, se inclinan por instrumentos inversos como el SCO. Y para quienes piensan en el largo plazo, la renta variable —representada por el SPY— sigue siendo una de las referencias más sólidas de la historia reciente.

estrecho de ormuz En marzo, el principal foco de tensión global fue el Estrecho de Ormuz: el cierre casi total del paso por parte de Irán Archivo.

El conocimiento también es un activo

Los mercados caen por pánico, pero históricamente se adaptan. La clave para este 2026 es aprender a diferenciar el ruido geopolítico de los fundamentos económicos de largo plazo. Pero más allá del análisis de activos y tendencias, hay una lectura que es fundamental.

Entender el contexto económico global no es un privilegio reservado a economistas o inversores. Es una herramienta concreta que cualquier persona puede —y debería— tener a su alcance. Saber por qué sube la nafta, qué significa la estanflación o cómo reaccionaron los mercados ante otras crisis permite tomar decisiones más serenas, evitar el pánico y no quedar a merced de la información incompleta o el miedo.

La educación financiera no resuelve las crisis globales, pero sí cambia la manera en que se las atraviesa. Y esa diferencia, en la vida cotidiana de las familias, es enorme.

Ariel Mamani, inversor autodidacta y fundador de Inverarg.