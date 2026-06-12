El Banco Central sumó US$50 millones a las reservas y el dólar cotizó en baja

El Banco Central compró este viernes US$50 millones y las reservas quedaron en US$47.419 millones , mientras el dólar operó a la baja. La autoridad monetaria busca fortalecer las reservas, superando las metas anuales establecidas.

Las reservas tuvieron un retroceso como consecuencia de distintos pagos y reacomodamiento de cotizaciones.

La autoridad monetaria mantuvo el saldo comprador, aunque moderó el ritmo de intervención en el mercado oficial.

El BCRA llevó el acumulado de compras en junio a US$873 millones. En lo que va de 2026, las compras netas ya ascienden a US$11.542 millones, por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en u$s10.000 millones.

Aunque el Banco Central ya superó el objetivo inicial de compras para todo el año, el mercado sigue mirando cuánto de esas adquisiciones logra traducirse en una recomposición sostenida de las reservas brutas y netas.

¿Cómo cotizó el dólar esta semana?

El tipo de cambio oficial retrocedió $4,5 a $1.428 para la venta a nivel mayorista y perdió $12 (-0,8%) en la semana, por primera vez desde mediados de mayo. La cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó a $1.779,31, con una brecha del 24,6%.

El dólar blue trepó $10 (+0,7%) este viernes 12 de junio, a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city.