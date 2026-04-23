El petróleo opera por arriba de los US$100 y los mercados anticipan una rueda en rojo

El aumento de la incertidumbre en Medio Oriente impacta de nuevo en el humor de los inversores y los mercados. El precio del petróleo opera arriba de los US$100 mientras que las bolsas globales marcan una jornada bajista.

El conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán alcanza este jueves su jornada número 55 en un escenario de extrema dualidad. Mientras los canales diplomáticos intentan evitar una escalada regional irreversible, el terreno militar se mantiene en una tensa calma gracias a la reciente decisión de la Casa Blanca.

Sin embargo, el mercado parece no terminar de confiar en la viabilidad de un acuerdo en el corto plazo, lo que provocó una presión alcista en los suministros energéticos, mientras crece las tensiones en el estrecho de Ormuz.

En ese escenario, al momento del cierre de esta nota, el crudo Brent cotiza a US$102,93 y el WTI a US$94,15.

Mercados

La bolsa de Asia cerró en rojo este jueves: el Nikkei (-0,75%), Hang Seng (-0,95%), Shanghai (-0,32%).

Mientras que los principales índices europeos abrieron con operaciones mixtas. El CAC francés al alza (+0,2%), mientras el DAX alemán ce 0,47% y la bolsa de Londres opera con una baja de 0,79%