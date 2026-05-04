Wall Street: bonos operan mixtos, las acciones argentinas suben 3,5% y el riesgo país toca los 555 puntos

Los activos argentinos en la Bolsa de Nueva York arrancaron la semana con tendencia positiva. En la plaza local, el Merval operó en rojo.

Los mercados financieros se muestran muy volátiles en medio de las noticias que llegan desde Medio Oriente.

Los activos argentinos en Wall Street inician la semana con tendencia positiva, mientras que el riesgo país no logra comprimir, al contrario, este lunes subió 16 puntos básicos, hasta 555 puntos. En la plaza local, el Merval opera en rojo y en el mercado cambiario el dólar subió 10 pesos.

La deuda soberana en dólares sube en Nueva York, impulsada por el Global 2030, con una suba de 0,4%, mientras que los Bonares 2029 y 2030 subieron 0,2% y 0,3% respectivamente. Los bonos bajo legislación local, en tanto, marcaron un panorama mixto, con las mayores caídas en el Bonar 2041 y el Global 2030, con bajas de -0,5%. En terreno positivo quedaron el Bonar 2030 (0,2%) y el Global 2030 (0,1%).

Acciones En la plaza local, el índice Merval cayó 2,3%, impulsado por las acciones del panel líder que se movieron mayormente en rojo. La caída más pronunciada fue Loma Negra con -5,9% en el arranque de la semana, seguida por Banco Macro (-5,0%), Metrogas y Telecom con -4,1% y Aluar (-3,6%).

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan preferentemente en verde, con subas en los ADR (American Depositary Receipt) de IRSA (3,5%) y Vista (3,2%), seguido por YPF y Transportadora Gas del Sur (2,5%) y Edenor (2,4%).

Dólar En el mercado cambiario, en tanto, el dólar oficial minorista se vendió en el arranque de la rueda a $1.420 para la venta en la pizarra del Banco Nación para ubicarse más tarde $1.375 en la punta compradora y $1.425 la vendedora, una suba de 0,7%.