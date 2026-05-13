Un intento de fuga en Godoy Cruz terminó con un hombre detenido y un arma secuestrada

Los ocupantes de una Volkswagen Amarok fueron interceptados durante un procedimiento policial en Godoy Cruz. El conductor intentó escapar del lugar.

El sospechoso fue detenido por efectivos policiales, tras una persecución en Godoy Cruz. (Imagen ilustrativa).

Un hombre fue detenido la tarde del martes en Godoy Cruz luego de que efectivos policiales descubrieran un arma cargada dentro de una camioneta Volkswagen Amarok durante un procedimiento realizado en inmediaciones de Tiburcio Benegas y San Martín. El conductor del vehículo intento huir del lugar.

De acuerdo con información policial, personal de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz (UID) llevaba adelante medidas bajo la modalidad de compra pactada cuando la camioneta arribó a la zona con tres ocupantes a bordo.

Al momento de la identificación y requisa, el conductor intentó retirarse rápidamente del lugar con el vehículo, aunque fue interceptado por los efectivos a pocos metros.

Secuestraron un arma de fuego Durante el procedimiento, los efectivos hallaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con numeración visible y un tambor que contenía cinco cartuchos.

Los tres ocupantes fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.