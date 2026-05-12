Pablo De Muner recibió dos noticias que pueden cambiarle el panorama a Godoy Cruz

Pablo De Muner recibió noticias clave sobre Gil Romero y Nahuel Ulariaga que podrían modificar el panorama de Godoy Cruz.

El inicio de la semana trajo alivio y optimismo para Pablo De Muner. El entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba recibió dos novedades importantes pensando en la visita del sábado a las 15 horas ante Los Andes, en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora.

La primera buena noticia llegó desde el departamento médico. Gastón Gil Romero, quien había encendido las alarmas tras salir lesionado en el partido frente a Racing de Córdoba, se realizó los estudios correspondientes y finalmente se descartó una lesión de gravedad. Podrá ser tenido en cuenta por el entrenador para el fin de semana.

Alivio en Godoy Cruz por Gil Romero La noticia cayó muy bien dentro del cuerpo técnico, ya que el mediocampista es una pieza importante en el esquema del nuevo DT y todo indica que podrá seguir siendo tenido en cuenta para el próximo compromiso.

La otra gran novedad tiene que ver con Nahuel Ulariaga. El delantero volvió a entrenar a la par de sus compañeros y comenzó a dejar atrás la larga recuperación que lo tuvo alejado de las canchas.

Si logra completar la semana sin inconvenientes físicos, Ulariaga podría volver a aparecer en la consideración de De Muner e incluso integrar la delegación que viajará el viernes rumbo a Buenos Aires.