En vivo: por un lugar en semifinales, Belgrano y Unión de Santa Fe igualan 0-0 en Córdoba
Por los cuartos de final, Belgrano de Córdoba recibe a Unión de Santa Fe en el Gigante de Alberdi en el choque de equipos del interior.
Por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Belgrano de Córdoba, que viene de superar en el clásico a Talleres, recibe en el Gigante de Alberdi a Unión de Santa Fe, que dio la gran sorpresa en octavos y eliminó a Independiente Rivadavia.