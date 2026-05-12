La banda del taxi: los atraparon in fraganti en pleno raid delictivo por Buenos Aires

Ladrones de "La banda del taxi" fueron sorprendidos in fraganti e intentaron huir. Los delincuentes cuentan con un frondoso prontuario.

Los delincuentes de "La banda del taxi" utilizaban uno de estos autos para cometer delitos en distintos puntos de Buenos Aires.

En pleno barrio de Villa Devoto, una banda de delincuentes fueron denunciados por un vecino y la Policía de la Ciudad los encontró in fraganti mientras robaban pertenencias de un auto que estaba en el estacionamiento de un supermercado. Tras intentar huir, fueron detenidos por las autoridades, quienes encontraron que contaban con un frondoso prontuario.

En el estacionamiento del supermercado Carrefour de Desaguadero y José Pedro Varela, en pleno centro comercial de Villa Devoto, un vecino notó que tres sujetos tenían una actitud sospechosa y llamó a la Policía de la Ciudad. Pasados unos minutos, agentes de la fuerza arribaron al lugar y encontraron a tres delincuentes que robaban pertenencias de un vehículo que estaba estacionado dentro del predio.

La banda del taxi y los raids delictivos Estos tres delincuentes formaban lo que se bautizó como "La banda del taxi", ya que circulaban a bordo de un Toyota Yaris "disfrazado" de taxi porteño con el fin de cometer crímenes y desplazarse rápidamente entre las calles de Buenos Aires. Aunque en la escena del robo no se encontraba el vehículo que utilizaban para sus raids delictivos, pero fue hallado a unas pocas cuadras.

Además, uno de los involucrados, fue interceptado en Simbrón y Desaguadero mientras intentaba huir, hallándole entre sus pertenencias la cédula verde y las llaves de un Peugeot 208 que estaba estacionado en San Blas, a más de 20 cuadras del lugar de la aprehensión.

Un frondoso prontuario, armas de fuego y objetos robados Entre los tres delincuentes detenidos reúnen un frondoso prontuario: robo, robo agravado por escalamiento, tentativa de hurto, encubrimiento agravado, prohibición de salir del país, lesiones leves, violación de domicilio, resistencia a la autoridad, tenencia de drogas y restricciones de acercamiento familiar por violencia.