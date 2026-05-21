Motochorros armados amenazaron a un hombre y le robaron una moto en Maipú

Los motochorros interceptaron a la víctima en la zona de Moreno y Belgrano en Maipú, le sustrajeron el rodado y se dieron a la fuga antes de la llegada de efectivos policiales.

La víctima fue asaltada por motochorros armados mientras circulaba en moto en Maipú. Imagen ilustrativa.

Un hombre de 31 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del miercoles en Maipú, luego de ser interceptado por dos motochorros armados que le robaron la motocicleta y escaparon rápidamente de la zona.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca a las 23 en inmediaciones de calles Moreno y Belgrano, donde la víctima fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban por el lugar.

Escaparon tras el robo

Los asaltantes amenazaron al hombre con un arma de fuego y lo obligaron a entregar el rodado, para luego darse a la fuga antes de la llegada de efectivos policiales al lugar.

Tras concretar el robo, los delincuentes huyeron rápidamente con la motocicleta en dirección al barrio 25 de Mayo.