Un empleado de la Universidad de la Patagonia apuñaló a un estudiante en Río Gallegos

Ocurrió en el complejo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral cuando un trabajador de la institución atacó con un arma blanca a un estudiante.

Un estudiante resultó herido con un arma blanca tras ser agredido por un miembro del personal de la Universidad de la Patagonia en la ciudad de Río Gallegos.

Un violento episodio sacudió a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y Río Gallegos, el pasado martes por la tarde, cuando un trabajador de la institución atacó con un arma blanca a un alumno dentro del predio universitario. La víctima, identificada como José Fernando Águila, de 32 años, sufrió heridas de gravedad y permanece internada tras ser operada.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.40. Tras el ataque, el agresor, un empleado no docente de 46 años, se dio a la fuga en un automóvil Volkswagen Gol rojo. No obstante, por medio de un operativo de la Policía de Santa Cruz, el hombre fue localizado y detenido poco después. Aunque el arma utilizada no fue hallada durante la captura, el acusado ya se encuentra a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de la capital santacruceña.

Águila, quien cursa el primer año de la carrera de Comunicación Social, ingresó al Hospital Regional de Río Gallegos con un pulmón perforado y múltiples lesiones en la cabeza, la espalda y los brazos. Debido a la gravedad de la perforación pulmonar, fue operado de urgencia y su estado requiere monitoreo médico continuo.

Las palabras de la universidad y la denuncia previa al ataque La UNPA emitió un comunicado expresando su repudio absoluto por lo sucedido y anunció la suspensión de actividades durante el martes y miércoles para facilitar los peritajes de la Policía Científica. Las clases en el campus se reanudaron este jueves 21 de mayo.