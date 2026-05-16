Cayeron tres motochorros en Recoleta y Belgrano con 150 paquetes de figuritas del Mundial 2026

Tres motochorros fueron detenidos en los barrios porteños de Recoleta y Belgrano luego de dos intensas persecuciones realizadas por la Policía de la Ciudad. Durante uno de los operativos, los efectivos descubrieron que los delincuentes transportaban 150 paquetes de figuritas del Mundial 2026 valuados en más de 300 mil pesos.

El primero de los procedimientos comenzó en Recoleta, cuando varios peatones alertaron a personal motorizado sobre el robo de una mochila cometido por dos hombres que escapaban en una motocicleta sin patente.

A partir de la descripción aportada por las víctimas y testigos, la Policía inició un seguimiento que terminó en la intersección de avenida Pueyrredón y Beruti. Durante la fuga, uno de los sospechosos arrojó la mochila entre autos estacionados e intentó escapar a pie, aunque fue reducido a pocos metros.

En la requisa, los agentes secuestraron 150 sobres de figuritas del Mundial de fútbol que se disputará en Norteamérica dentro de pocas semanas, además de teléfonos celulares y la moto utilizada para huir.

Los detenidos, de 31 y 32 años, registraban antecedentes por distintos delitos y contravenciones, entre ellos tenencia de estupefacientes, patente tapada, ingreso irregular a eventos masivos y falta de documentación vehicular.

El segundo operativo ocurrió en el barrio de Belgrano, luego de que operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaran a un hombre que había roto la ventanilla de una camioneta para robar una mochila.

El sospechoso escapó en una moto de alta cilindrada sin patente, pero fue interceptado tras un operativo cerrojo realizado sobre la autopista Lugones, a la altura de Ombúes. En su poder encontraron la mochila sustraída, una cámara, un teléfono celular, dos cascos y el vehículo utilizado en el robo.

El tercer detenido, también de 31 años, acumulaba antecedentes por robo agravado, lesiones, daños, desobediencia, homicidio culposo, cohecho activo y episodios vinculados a violencia familiar, además de múltiples infracciones de tránsito.

Las causas quedaron a disposición de la Justicia porteña, mientras continúa la investigación para determinar si los acusados participaron en otros hechos similares ocurridos en la ciudad.