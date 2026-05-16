Una camioneta volcó en la Ruta 7 cerca del ingreso a Uspallata

Un hombre sufrió politraumatismos moderados tras volcar con su camioneta en la Ruta 7 en el camino de alta montaña, a pocos metros del ingreso a Uspallata.

El vuelco se produjo sobre la Ruta 7, a pocos metros del ingreso a Uspallata.

Este sábado a la mañana, poco antes del anuncio de reapertura del paso a Chile, un conductor sufrió un vuelco en su camioneta cuando transitaba por la Ruta 7, 500 metros al oeste del ingreso a la localidad de Uspallata. El hombre sufrió politraumatismos moderados y fue trasladado al hospital.

Según fuentes policiales, el conductor circulaba por la Ruta 7 en dirección hacia el este y, por causas que se investigan, habría perdido el control de su vehículo e ingresado a la banquina.

Debido a la diferencia de altura existente en el terreno, la camioneta Duster que manejaba volcó violentamente al costado de la ruta.

Accidente Ruta 7 El vuelco se produjo sobre la Ruta 7, a pocos metros del ingreso a Uspallata. Ministerio de Seguridad y Justicia

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado trabajó en el lugar y luego de asistirlo, dispuso el traslado del conductor al hospital El Carmen, en donde fue diagnosticado con politraumatismos moderados sin riesgo de vida.