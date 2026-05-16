Una camioneta volcó en la Ruta 7 cerca del ingreso a Uspallata
Un hombre sufrió politraumatismos moderados tras volcar con su camioneta en la Ruta 7 en el camino de alta montaña, a pocos metros del ingreso a Uspallata.
Este sábado a la mañana, poco antes del anuncio de reapertura del paso a Chile, un conductor sufrió un vuelco en su camioneta cuando transitaba por la Ruta 7, 500 metros al oeste del ingreso a la localidad de Uspallata. El hombre sufrió politraumatismos moderados y fue trasladado al hospital.
Según fuentes policiales, el conductor circulaba por la Ruta 7 en dirección hacia el este y, por causas que se investigan, habría perdido el control de su vehículo e ingresado a la banquina.
Debido a la diferencia de altura existente en el terreno, la camioneta Duster que manejaba volcó violentamente al costado de la ruta.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado trabajó en el lugar y luego de asistirlo, dispuso el traslado del conductor al hospital El Carmen, en donde fue diagnosticado con politraumatismos moderados sin riesgo de vida.
Además, Policía Vial realizó el correspondiente dosaje de alcohol al conductor, el cual arrojó resultado negativo con 0,00 gramos de alcohol por litro en sangre. Interviene la Oficina Fiscal Luján-Uspallata y trabaja la Policía Científica.