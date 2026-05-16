Amenazaba de muerte a sus vecinos con esvásticas y servilletas prendidas fuego, y terminó internada

Por pedido del auxiliar fiscal Matías Vila, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia ordenó la internación involuntaria excepcional de una mujer de 56 años acusada de amenazar a vecinos, provocar daños en un edificio de Villa Crespo e intentar iniciar focos de incendio dentro de la propiedad.

La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°2, el juez José Béguelin, quien además declaró inimputable a la acusada luego de analizar distintos informes médicos y psiquiátricos incorporados al expediente.

Los hechos ocurrieron en un edificio ubicado sobre la calle Mahatma Gandhi al 500. Según la investigación, los vecinos llamaron a la Policía de la Ciudad al advertir que la mujer se encontraba alterada, amenazaba a otros copropietarios y prendía fuego servilletas con fósforos para dejarlas en distintos sectores comunes.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, los residentes también denunciaron que la acusada realizó pintadas con aerosol en los palieres del edificio . Entre las inscripciones detectadas figuraban una esvástica, la palabra “cobardes” y la figura de un corazón tachado sobre la puerta de uno de los departamentos.

El expediente también incorporó daños en sectores comunes del inmueble. La investigación indicó que la mujer utilizó un martillo de acero de 25 centímetros para golpear la traba de acceso a los tableros eléctricos del edificio.

Fuentes judiciales señalaron que la acusada es psiquiatra y que había permanecido internada durante 2025. Sin embargo, posteriormente abandonó el tratamiento y los controles médicos indicados. Además, existían antecedentes de conflictos con otros vecinos del edificio por distintos episodios vinculados a su conducta.

Cómo fue el operativo

Tras la intervención de la Unidad de Flagrancia Norte, se iniciaron actuaciones por averiguación de incendio y daños. La mujer fue detenida en flagrancia y se ordenó la realización de pericias médicas y psiquiátricas para evaluar su estado de salud mental. Como medida preventiva, también se dispuso una consigna policial en el inmueble para resguardar a los vecinos.

En el marco de la causa intervinieron profesionales del Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández, peritos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño y especialistas de la Dirección de Medicina Forense del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Los informes concluyeron que la mujer no podía comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones al momento de los hechos. También determinaron que no se encontraba en condiciones de afrontar un proceso penal y que presentaba un riesgo cierto e inminente para terceros y para sí misma.

Con esos elementos, el auxiliar fiscal Vila solicitó una medida de seguridad de internación involuntaria excepcional, en línea con los criterios establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental. Finalmente, el juez Béguelin hizo lugar al pedido y ordenó el traslado de la mujer al Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear.