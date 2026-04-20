Trágico incendio en Villa Crespo: un jubilado murió calcinado en su departamento

El siniestro ocurrió esta madrugada en un edificio de tres plantas. La víctima acumulaba gran cantidad de residuos, lo que aceleró la propagación de las llamas.

El personal de Bomberos de la Ciudad se encontró con un escenario complejo: la vivienda contenía una importante cantidad de basura y trastos acumulados.

Una madrugada trágica se vivió este lunes en el barrio porteño de Villa Crespo. Un incendio de grandes proporciones se desató en un edificio de tres plantas, dejando como saldo una persona fallecida y más de una decena de evacuados. La víctima, un hombre de aproximadamente 85 años, fue hallada por los bomberos tras el control del fuego.

El foco del incendio: acumulación de residuos El hecho se produjo en la intersección de las calles Juan Ramírez de Velasco y Acevedo. Según las primeras informaciones, el fuego se originó en el departamento del último piso. Al ingresar para combatir las llamas, el personal de Bomberos de la Ciudad se encontró con un escenario complejo: la vivienda contenía una importante cantidad de basura y trastos acumulados.

Esta condición de acumulación de residuos funcionó como un combustible letal, permitiendo que el fuego se propagara con extrema rapidez y dificultando el acceso inicial de los rescatistas.

Lamentablemente, el propietario del departamento, un jubilado que no logró escapar del avance del fuego, fue hallado sin vida y carbonizado en el interior. Por otro lado, el operativo de emergencia logró poner a salvo al resto de los habitantes del inmueble, 16 personas en total (15 adultos y un menor) fueron evacuados.

Pericias en curso El cuerpo de Bomberos de la Ciudad logró controlar el siniestro tras un intenso trabajo para evitar que las llamas se extendieran a edificios linderos. Actualmente, expertos de la División Siniestros trabajan en el lugar para realizar las pericias correspondientes.