Cuatro personas fueron rescatadas durante un incendio en una casa de Guaymallén

El incendio se desató durante la mañana en una casa ubicada en el barrio Pedro Molina IV. Bomberos, policías y personal del SEC trabajaron en el lugar.

Un importante operativo de emergencia se desplegó este jueves por la mañana en Guaymallén luego de que se registrara un incendio en una vivienda del barrio Pedro Molina IV, donde además se alertó sobre la presencia de personas en el interior del inmueble.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 9 en una propiedad ubicada sobre calle Mariano Moreno y Venezuela. La situación fue advertida a través de un llamado a la línea de emergencias 911, que informó sobre el foco ígneo y la posible existencia de ocupantes atrapados dentro de la casa.

Tres adultos una menor fueron atendidos Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, dotaciones de Bomberos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes coordinaron las tareas de evacuación y asistencia mientras trabajaban para controlar el avance de las llamas.

Incendio en Guaymallén Mariano Godoy/MDZ

Como consecuencia del siniestro, tres adultos y una menor debieron ser trasladados a distintos centros asistenciales de la provincia para recibir atención médica. Por el momento no trascendió la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas.