Un feroz incendio consumió una vivienda en Las Heras: los habitantes lograron evacuar a tiempo

Las primeras pericias indican que el fuego se habría originado por un desperfecto eléctrico. Pese a la magnitud de incendio no se registraron heridos.

Una vivienda del barrio San Francisco, en Las Heras, quedó completamente destruida luego de que un incendio de grandes dimensiones se desatara durante la noche del miércoles. El siniestro movilizó a efectivos policiales y Bomberos, mientras que la familia que habitaba el inmueble consiguió evacuarlo antes de que las llamas lo consumieran

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió a las 23 entre las calles San Lorenzo y Dorrego, donde varios llamados a la línea de emergencia 911 alertaron sobre el incendio de una casa.

No hubo heridos Al arribar al lugar, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos constataron que las llamas ya se encontraban generalizadas. La propietaria, de 40 años, consiguió evacuar el inmueble junto a su familia antes de que el fuego consumiera la vivienda, por lo que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.