Un colectivo se incendió en el Valle de Uco y quedó completamente destruido: no hubo heridos

El ómnibus se vio afectado por las llamas mientras realizaba su recorrido por el departamento de San Carlos. El incendio provocó daños totales en la unidad.

Un colectivo se incendió la tarde de este viernes mientras realizaba su recorrido habitual por el Valle de Uco. De acuerdo con la primera información, el chofer y los pasajeros descendieron a tiempo y no se registraron heridos de ningún tipo. En tanto, las llamas provocaron daños totales en el ómnibus.

Fuentes policiales indicaron que el siniestro tuvo su inicio alrededor de las 19.40 cuando el ómnibus de la empresa Cata circulaba por el cruce de calle Cubillos y Ruta 40 Vieja, en el departamento de San Carlos.

El operativo por el incendio en San Carlos Allí, por motivos que se tratan establecer, se produjo un incendio en la unidad, por lo que el conductor se vio obligado a detener la marcha y evacuó rápidamente a los pasajeros que iban a bordo.

Posteriormente, se trasladaron hasta la escena policías de la jurisdicción y bomberos, que iniciaron los trabajos para extinguir las llamas. Pese a los esfuerzos, el fuego se propagó con facilidad y produjo daños totales en el colectivo.