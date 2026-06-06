Ruta 7: se incendió un camión que transportaba gaseosas

El accidente ocurrió a la altura de Agua de Las Avispas. Intervinieron los Bomberos del Cuartel General y de Luján de Cuyo para sofocar el incendio.

Un camión con gaseosas se incendió en la Ruta 7

Este sábado por la mañana, un camión que transportaba gaseosas se incendió en el kilómetro 1.079 de la Ruta 7, a la altura de Agua de Las Avispas, generando preocupación en la zona de alta montaña. El chófer no resultó herido.

Las imágenes muestran que el rodado sufrió un fuerte incendio, teniendo que intervenir unidades de bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo para apagarlo. Afortunadamente, el conductor no resultó herido

Incendio camión en Agua de las Avispas Un camión se incendió en Agua de las Avispas Osvaldo Valle