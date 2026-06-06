Ruta 7: se incendió un camión que transportaba gaseosas
El accidente ocurrió a la altura de Agua de Las Avispas. Intervinieron los Bomberos del Cuartel General y de Luján de Cuyo para sofocar el incendio.
Este sábado por la mañana, un camión que transportaba gaseosas se incendió en el kilómetro 1.079 de la Ruta 7, a la altura de Agua de Las Avispas, generando preocupación en la zona de alta montaña. El chófer no resultó herido.
Las imágenes muestran que el rodado sufrió un fuerte incendio, teniendo que intervenir unidades de bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo para apagarlo. Afortunadamente, el conductor no resultó herido
El desperfecto se habría dado en el acoplado , quedando el camión en la banquina de la ruta mientras los bomberos sofocaban las llamas. Las autoridades pidieron extremar las precauciones al circular por la zona.