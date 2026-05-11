La medida del Gobierno nacional que impacta en el plan para remodelar la Ruta 7

El Gobierno nacional decidió prorrogar la apertura de sobres en la megaobra vial prevista en Mendoza, de intervención y remodelación de la ruta 7, corredor bioceánico desde el ingreso por La Paz, en el Arco Desaguadero, hasta el límite con Chile, en el túnel internacional Cristo Redentor.

La medida fue informada a través de la Resolución 607/2026 del Boletín Oficial, y dispone de una circular modificatoria en la que establece una nueva fecha de apertura de sobres licitatorios para las empresas que compitan por la obra. Si bien este acto de apertura del sobre nº 1 se iba a realizar el 18 de mayo, ahora será el 22 de mayo a las 13, a través del sitio web contrat.ar .

Para las empresas, la fecha de cierre de presentaciones de ofertas será el 22 de mayo a las 12.

El llamado es a través de una Licitación Pública Nacional e Internacional "por el régimen de concesión de obra pública por peaje", que es lo que se habilitará una vez que la ruta se haya arreglado.

En el caso de la Ruta 7, son 329 kilómetros que atraviesan Mendoza de Este a Oeste y que van desde el Arco Desaguadero en el Departamento de La Paz, hasta el Paso Internacional Cristo Redentor camino hacia Chile.

A diferencia de lo que ha hecho Mendoza, que son obras viales con fondos estatales, en este caso, el Gobierno nacional pretende inversión privada y luego que recupere el dinero en base a la instalación de peajes. La inversión prevista ronda los U$S 300 millones

El denominado “Tramo Cuyo” dentro del plan de concesiones se divide en dos secciones:

146,82 km desde el límite entre San Luis y Mendoza hasta la localidad Palmira en el Km 1012,31 de la Ruta 7.

182,27 km desde el empalme de la Variante Palmira con la Ruta 40 hasta el límite internacional con Chile.

En el pliego de la licitación se detallan las ubicaciones de las dos estaciones de peaje ya existentes sobre la Ruta 7 que recibirá el concesionario, las cuales no podrán modificarse en su ubicación, ni aumentarse en número salvo expresa autorización de Vialidad Nacional.

Además del peaje de La Paz, en el ingreso desde el Este a Mendoza, habrá dos peajes más:

Una estación de peajes en la Variante Palmira

Otra estación de peajes en la zona de Potrerillos

Para empezar a cobrar peaje a los usuarios, la empresa concesionaria deberá cumplir con una serie de requisitos. Contar con el acta de finalización de la obra inicial de puesta en valor de la Ruta 7. Además contar con la habilitación al tránsito de la obra denominada Variante Palmira, para el caso de la estación ubicada en este sector.

Cómo serán las nuevas estaciones de peaje

El pliego de especificaciones técnicas se detallan las características que deberán cumplir los nuevos peajes en la Ruta 7.