Nueva Ruta 7: las obras y el mantenimiento exigidos y un monto extra de inversión

El Gobierno nacional lanzó el proceso de licitación para concesionar la Ruta 7 en Mendoza, desde el límite con San Luis hasta el Paso a Chile. El plan del presidente Javier Milei es adjudicar la remodelación y el mantenimiento de esta y otras rutas nacionales a empresas privadas. Entre las condiciones del tramo mendocino se incluye la incorporación de dos nuevos peajes, una serie de obras obligatorias, un plan de mantenimiento y montos exigidos en el marco de la propuesta de inversión.

El Ministerio de Economía de la Nación realizó esta semana el llamado a licitación pública nacional e internacional para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones que contempla la construcción, explotación, administración y mantenimiento de 3.920 kilómetros de rutas nacionales. En esta etapa se incluyó el denominado “Tramo Cuyo” que comprende 329 kilómetros de la Ruta 7 que van desde el Arco Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor.

El Gobierno de Javier Milei decidió concesionar las rutas nacionales a privados como parte del plan de reducir la inversión en obra pública. Desde el inicio de la gestión libertaria los fondos para proyectos viales se han distribuido a cuentagotas para algunas intervenciones que ya estaban a punto de concluir, mientras que se paralizaron gran parte de las obras.

Desde el oficialismo sostienen que este nuevo esquema de administración de las rutas nacionales apunta a “mejorar los estándares de operación y mantenimiento, promover la inversión privada, optimizar la seguridad y la calidad de los corredores, y generar beneficios concretos para los usuarios y para el desarrollo productivo de las economías regionales”.

El pliego de la licitación establece una serie de condiciones para el plan de obras que deberá realizar la empresa que gane la concesión .

Por un lado plantea que el concesionario deberá realizar obras iniciales de puesta en valor que permita a los usuarios adecuadas condiciones de transitabilidad, seguridad vial y confort. En este punto deberá cumplir con las especificaciones técnicas del pliego que fija una serie de exigencias respecto a los trabajos que deberá realizar el eventual concesionario.

Entre esas tareas se encuentra el bacheo superficial o profundo para eliminar baches y hundimiento en calzadas, el sellado de grietas y fisuras, el fresado de deformación de bordes, la señalización, la limpieza, la reconstrucción de pavimentos rígidos, los alambrados, el mantenimiento y reposición de la forestación en algunas zonas, además de la reparación de los sistemas de iluminación y semaforización.

ruta 7 baches pozos potrerillos

Asimismo, el pliego también establece cuáles serán las obras obligatorias para el concesionario. Entre ellas se contempla la construcción de la intersección rotacional en calle Las Heras (Uspallata) RN N°7 y RN N°149; y la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Uspallata.

También se incluye la reconstrucción de paquete estructural de hormigón entre el km 1204,92 y el km 1235,35.

Estas obras permitirán mejorar las condiciones actuales de tránsito, mejorar la capacidad y la seguridad vial en los sectores a intervenir, según destaca la licitación y por eso las establece como prioritarias.

Por otro lado, también se advierte cuáles son las obras de rehabilitación a realizar, las cuales alcanzan a los pavimentos sensibles, necesarias para las calzadas principales y para las banquinas pavimentadas.

En los pliegos se detallan las cantidades mínimas de toneladas de mezcla de concreto asfáltico en caliente que deberán ejecutar sobre las calzadas de pavimento flexible en cada sección del tramo y en cada año, en los primeros 5 años de concesión y también las cantidades para el periodo entre los seis y los 20 años de concesión.

Bienes de Vialidad en comodato

Las condiciones de la concesión establecen que luego de la toma de posesión de la empresa que resulte adjudicada en la licitación, se podrá solictar a Vialidad Nacional el uso en comodato de una serie de bienes que son propiedad del organismo y se encuentran en distintos sectores de la Ruta 7.

Entre ellos se incluyen algunos ubicados en el Departamento de La Paz, como cabinas y oficinas de peaje, cabinas y plataformas de báscula de pesaje, estacionamientos y el edificio del Centro de Atención al Usuario.

ruta 7 desaguadero la paz

También se podrán solicitar en comodato subcampamentos ubicados en La Paz, Potrerillos, Los Árboles, Uspallata y Polvaredas.

Posteriormente, se suscribirá entre las partes un convenio oneroso en el que se acuerden las demás condiciones a cumplir por el concesionario, que también se hará cargo hasta la finalización del contrato de la totalidad de los gastos que demande el mantenimiento y pago de los servicios e impuestos de estas propiedades.

Otro de los puntos del pliego es que la empresa que tome la concesión deberá hacerse cargo de suministrar a Vialidad Nacional oficinas, equipamientos y movilidades necesarias para realizar las tareas de control de las obras y el mantenimiento de la Ruta 7.

Luminarias y semáforos, a cargo del concesionario

La licitación también señala que el concesionario deberá reparar, conservar y mantener en servicio sistemas de alumbrado en distintos puntos de la Ruta 7, además de hacerse cargo de los gastos que demande el consumo de energía eléctrica, durante el plazo de concesión.

También tendrá la obligación de reparar, conservar y mantener en servicio y hacerse cargo de los semáforos ubicados en las sabinas de peaje de La Paz y la de Las Cuevas, camino a Chile.

ruta 7 uspallata camiones tuneles

En tanto, deberá conservar, mantener y hacerse cargo del gasto de energía eléctrica de los sistemas de semaforización que se instalen debido a la ejecución de futuras obras dentro de la traza y que se incorporen al tramo una vez finalizadas.

Por otro lado, también se indica cómo deberán ser las intervenciones previstas en las estaciones de pesaje, puestos permanentes de conteo de tránsito

¿Quién se encargará del mantenimiento invernal?

Durante el invierno y también en otras estaciones del año las intensas nevadas Alta Montaña afectan e incluso bloquean el tránsito por la Ruta 7. Es por esto que el plan de concesión establece que el Operativo Invernal estará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, para garantizar las condiciones de circulación y seguridad de todos los usuarios.

Entre las principales tareas, se destaca el despeje de nieve para prevenir su acumulación en las rutas, el riego con líquido anti hielo o con solución salina, y la distribución de sal a granel para evitar y prevenir la formación de hielo sobre la calzada, entre otras.

montañas nevada los puquios ruta internacional nieve Los Puquios

Finalizado el Operativo Invernal, quedarán a cargo de la concesionaria las tareas rutinarias para la conservación, como el lavado de puente y alcantarillas con losas transitables, para evitar el ataque de sal, señalamiento horizontal y vertical, reposición de sistema de contención vehicular y balizamiento invernal de ruta.

Monto extra de inversión

El pliego establece también que el concesionario podrá ejecutar otras obras adicionales en la Ruta 7 además que no estén incluidas en plan de obras incluido en la propuesta que realice en el marco de la licitación.

En este sentido, se establece que un monto de hasta 30 mil millones de pesos, tomando como base el mes de julio de 2025.

Ese monto se actualizará al momento de ejecutar la obra. En este supuesto, el concedente deberá compensar a la empresa concesionaria de modo tal de mantener el equilibrio de la ecuación económico financiera de la concesión de la ruta.