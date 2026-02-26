Accidente en alta montaña: importante operativo por un camionero que volcó y quedó atrapado

El accidente se produjo en la zona de Uspallata sobre la Ruta 7. Media calzada del camino internacional quedó obstaculizado.

Un vehículo de transporte protagonizó un grave accidente la tarde de este jueves en alta montaña. El camionero que iba al mando perdió el control, volcó el rodado y terminó atrapado en el interior. Por eso, se desarrolló un importante operativo de rescate.

El siniestro se produjo pasadas las 17.30 sobre la Ruta 7, en la zona Las Cortaderas, de acuerdo con la información oficial. En ese sector el tránsito se vio complicado, ya que media calzada del camino quedó interrumpido para el tráfico vehículo.

Los trabajos en la escena y el tránsito en alta montaña Las fuentes agregaron que el rodado quedó tendido a la salida del Túnel 11, en dirección a Mendoza. Allí, trabajaban bomberos, policías y personal médico para extraer al chofer del interior del tractor del camión y demás tareas de rigor.