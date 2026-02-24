Ruta 7: puntos clave, dudas y certezas para la reconstrucción de un camino destruido

La Ruta Nacional 7 ha vuelto al centro del debate político, con el anuncio del Gobierno Nacional para iniciar un proceso de Licitación para concesionar la obra de reconstrucción a privados y que se hagan cargo de todo un tramo de 329 kilómetros, que va desde Desaguadero (La Paz) hasta la Variante Palmira (San Martín); y desde la intersección con la ruta 40 en Agrelo (Luján de Cuyo) hasta el límite con Chile, en Alta Montaña.

Los detalles finos de la concesión propuesta por el gobierno de Javier Milei se conocerán una vez estén publicados los pliegos, pero lo que está claro es que la Nación no prevé ningún tipo de inversión estatal, sino que el mecanismo pensado es que el dinero salga de las empresas privadas y que luego obtengan el recupero y ganancia a través de la instalación de peajes.

Se estima que la inversión deberá ser no menor a los U$S 300 millones para un recupero empresarial de entre 20 y 30 años, según comentó a MDZ Radio (en el programa Digamos Todo , conducido por Laureano Manson ) el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

La importancia de mejorar la ruta 7 no solo implicará tener mejores caminos para los mendocinos, sino también en lo que respecta todo el transporte logístico de carga regional de Sudamérica, teniendo en cuenta que el paso internacional Cristo Redentor, con destino a Valparaíso con la salida al Pacífico, es el más importante del país. Sólo en términos del comercio argentino, esta ruta concentra el 70% del movimiento, según estimaciones que ha hecho meses atrás el exgobernador de la provincia, Julio Cobos, quien fue uno de los legisladores que más solicitó por las obras y avances de este corredor bioceánico.

El estado de la Ruta 7, uno de los corredores más utilizados por los mendocinos durante el verano para ir a Chile, es lamentable.

Por otro lado, la inversión prevista es tan alta, ya que debe tenerse en cuenta que en muchos sectores ya no basta con reparaciones, sino que es necesario una reconstrucción de la calzadas, sobre todo porque la ruta lleva a su cuesta años de desinversión y falta de mantenimiento.

Ruta 7: un corredor estratégico para la economía

La Ruta 7 conecta el Atlántico con Chile y forma parte del sistema logístico central de Argentina. En un país con desinversión y escaso desarrollo ferroviario operativo para cargas de larga distancia, el transporte vial concentra el grueso del comercio exterior terrestre.

Los números de la ruta 7 dimensionan su peso:

En Alta Montaña circulan unos 2.700 vehículos por día , con fuerte presencia de camiones y micros.

En el Gran Mendoza el tránsito supera los 90.000 vehículos diarios (incluso llega hasta los 120.000 por día, sobre todo en la zona de Guaymallén) .

Los costos logísticos en Argentina impactan, en promedio, en un 25% del precio final de los productos.

Dudas sobre oferta privada sin inversión estatal

En este caso, el planteo y las dudas que ha dejado sentado Cobos en sus años como diputado nacional, está contextualizado en que, a priori, podría tratarse de una ruta con problemas a la hora de "recuperar" la inversión a través de los peajes, teniendo en cuenta que el grueso de la obra y naturalmente la inversión, está concentrado en la zona de Alta Montaña.

ruta 7 baches pozos potrerillos (7) Alf Ponce Mercado / MDZ

De esta forma, ha indicado desde diversos sectores una alternativa con una división de la obra en tramos más pequeños y también combinar financiamiento público y privado. Un ejemplo de ello es la licitación que ha encarado la provincia con la exruta 7 (hoy ruta provincial 22) con una división de la obra en tres tramos; así como también la ruta 40 (Acceso Sur) con la obra separada en dos tramos.

Otro punto relevante es que aún hay dudas respecto a las condiciones macroeconómicas como para que los privados puedan tomar créditos a tasas "normales" de mercado. Cobos hacía referencia a la necesidad tener un Riesgo País en torno a los 300 puntos -o menos- para que el Estado pudiera salir al mercado de capitales, al igual que los privados. Actualmente, este número está en el orden de los 537 puntos.

Alta Montaña: deterioro estructural y complejidad en la obra

La ruta 7 en Alta Montaña tiene varios déficits y problemas en numerosos tramos del camino. Uno de ellos es el que comienza en la zona de Polvaredas y que llega hasta el Paso Internacional, donde hay técnicas complejas, teniendo en cuenta que la zona está expuesta a temperaturas bajo cero en gran parte del año, además de la nieve:

Sectores con pavimento asfáltico.

Sectores con losas de hormigón.

Exposición a nieve y congelamiento.

Ventana de obra limitada a primavera-verano (en buenas condiciones de tiempo).

nevadas cordillera penitentes ruta chile camiones (4).JPG ALF PONCE / MDZ

El problema más grave de ese camino reside en las juntas del hormigón, ya que la infiltración de agua, su congelamiento y expansión han terminado fracturando las losas. Se estima que más del 50% de estas losas están deterioradas.

bache ruta 7 Bache en la ruta 7 a la altura del arroyo Los Puquios. Captura Turismo Lichi

De esta forma, con ese escenario, el mantenimiento ha dejado prácticamente de ser viable económicamente, por lo que estima que se debería dar paso directamente a una reconstrucción estructural.

Además de los problemas de infraestructura de la ruta, hay un componente de seguridad vial que también ha quedado obsoleto y destruido, como:

Demarcación horizontal prácticamente destruida.

Señalización vertical insuficiente.

Defensas laterales deterioradas.

Una deuda estructural y baja inversión en las últimas décadas

La licitación de la ruta 7 llega luego de años y años sin intervenciones ni prácticamente mantenimiento. Las últimas intervenciones de envergadura fueron en 2007 bajo modalidad de Construcción, Reparación y Mantenimiento (CREMA).

En adelante, hubo mantenimiento parcial pero sin un plan estructural sostenido. Dicho de otro modo, se realizó la obra pero luego no se ha mantenido.

Durante las últimas gestiones nacionales se prometieron obras e inversiones incluso de organismos multilaterales, como fue el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No obstante, todo quedó en la nada.