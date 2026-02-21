Una camioneta perdió una rueda en la ruta 7 y afortunadamente nadie resultó herido

El hecho se registró este sábado por la tarde cerca de Uspallata. El vehículo se despistó pero afortunadamente no volcó y el incidente no produjo lesionados.

Una camioneta sufrió un desperfecto mecánico en plena Ruta 7, en alta montaña, y perdió el rumbo. Afortunadamente, no sufrió el vuelco, pudo desviarse al costado del camino y todos sus ocupantes salieron sin lesiones.

El hechos se registró este sábado por la tarde a la altura del kilómetro 1158, a unos metros de la estación de servicio YPF ubicada luego de la villa de Uspallata, en el sector de Ranchillos.

El conductor del vehículo advirtió la rotura de la rueda delantera izquierda (la del lado del conductor) y el desprendimiento de la misma. El vehículo sobregiró hacia la izquierda y se salió de la calzada hacia la zona de banquina, afortunadamente en un sector amplio.

En el lugar trabajó personal de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Las Heras y también la policía de Mendoza, aunque no fue necesario la intervención de personal médico, teniendo en cuenta que ningún ocupante resultó herido.