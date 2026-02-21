Quién es la joven aficionada por el automovilismo que atropelló y mató a un motociclista en Río Cuarto

La joven de 20 años aficionada al automovilismo fue imputada por homicidio culposo agravado tras la muerte del motociclista en Rio Cuarto.

Camila Zabala es el nombre de la joven de 20 años que quedó detenida tras atropellar y matar a un motociclista en la ciudad de Rio Cuarto. Fue imputada por homicidio culposo agravado. La víctima fue identificada como Cristian Martín Alanís, de 35 años, quien falleció como consecuencia del violento impacto ocurrido el 14 de febrero pasado.

De acuerdo con las pericias incorporadas a la causa, la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol y a alta velocidad al momento del siniestro. Los investigadores sostienen como principal hipótesis que la joven participaba de una picada cuando embistió la motocicleta en la que se trasladaba Alanís.

La noche del hecho, Zabala conducía un Volkswagen Golf en el que viajaba acompañada por dos amigas. Fuentes judiciales confirmaron que las tres presentaban alcoholemia positiva. El caso generó fuerte repercusión en la provincia de Córdoba, donde el debate por las picadas ilegales y el consumo de alcohol al volante volvió a instalarse con fuerza.

Su afición por el automovilismo En sus redes sociales, la joven exhibe una marcada afición por el automovilismo. Comparte imágenes en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, además de publicaciones vinculadas a competencias de rally en las sierras cordobesas. En varios de esos posteos se la observa registrando autos a gran velocidad, acompañados de comentarios y emojis que reflejan entusiasmo por ese tipo de actividades.

También difundía fotografías de viajes y salidas con amigas, tanto en localidades cordobesas como Alpa Corral y Villa Rumipal, como en otros destinos del país, entre ellos Lago Puelo y la Ciudad de Buenos Aires.