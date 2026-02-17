Polémica en el Turismo Carretera: Infobit rechazó las acusaciones de sabotaje en la clasificación

La controversia en el Turismo Carretera tras la clasificación disputada en El Calafate sumó un nuevo capítulo. Luego de que el comisario deportivo Roberto Saibene mencionara públicamente la posibilidad de un “ sabotaje ”, la firma Infobit Rosario SRL , exproveedora del sistema de cronometraje de la ACTC , difundió un comunicado oficial para aclarar su postura y deslindar responsabilidades.

Las fallas en la toma de tiempos durante la sesión clasificatoria generaron desconcierto en equipos y pilotos, y rápidamente se instalaron sospechas sobre el funcionamiento del sistema. Frente a ese escenario, la empresa decidió expresarse de manera pública ante la comunidad del automovilismo deportivo.

En el documento, Infobit subrayó que no opera ni tiene acceso a los sistemas de cronometraje actualmente utilizados por la ACTC . Además, dejó en claro que no mantiene ningún vínculo técnico ni participación operativa en las competencias de la presente temporada.

Según detalló la compañía, el 17 de diciembre de 2025 la CAF resolvió sustituir el sistema RacePro Onboard —desarrollado por Infobit— por el sistema Lisso. En el comunicado se puntualiza que ambas plataformas no son comparables desde el punto de vista técnico y que nunca se les comunicaron los fundamentos específicos de esa determinación.

La empresa también señaló que la transición tecnológica no incluyó, según su versión, un proceso formal de transferencia técnica integral. Esto habría generado inconsistencias en los datos y episodios de inestabilidad operativa en distintas categorías durante el período de cambio.

Acta de deslinde y postura final

Otro punto relevante del escrito hace referencia a la intervención de servidores y sistemas utilizados hasta la temporada 2025. Infobit indicó que esa situación se produjo sin un procedimiento técnico acordado, lo que podría haber impactado en el funcionamiento posterior de las herramientas.

Finalmente, la firma informó que el 4 de febrero de 2026 se firmó un acta de entrega de credenciales y deslinde de responsabilidad. Desde esa fecha, según consta en el documento, la empresa no tiene control ni injerencia alguna sobre los sistemas de cronometraje utilizados en competencia.

comunicado infobit El comunicado de Infobit Rosario SRL tras la polémica en la primera fecha del Turismo Carretera.

En ese marco, la conclusión expuesta por la compañía apunta a que una transición tecnológica sin el debido acompañamiento técnico y operativo habría dejado al descubierto deficiencias que terminaron evidenciándose en pista, en medio de una clasificación que todavía genera debate en el Turismo Carretera.