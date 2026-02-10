Dramático: un camión que trasladaba un auto del Turismo Carretera se incendió en la ruta y las pérdidas son totales

El hecho ocurrió a unos 13 kilómetros de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, cuando por causas que aún no fueron determinadas el semirremolque quedó completamente envuelto en llamas. Según las primeras informaciones, el origen del fuego no habría estado vinculado a una falla mecánica del camión , sino que podría haberse iniciado en el propio auto de competición, aunque este punto todavía no fue confirmado oficialmente.

Afortunadamente, las personas que viajaban en la unidad no sufrieron lesiones. Sin embargo, las consecuencias materiales fueron graves: el Ford Mustang de Nicolás Trosset fue alcanzado por el fuego y quedó prácticamente destruido, lo que representa un duro golpe para el equipo en la antesala del inicio de la temporada.

La magnitud del siniestro obligó a interrumpir por completo el traslado y generó preocupación en el ambiente del automovilismo, especialmente por la cercanía con la primera fecha del calendario. La situación despertó múltiples muestras de apoyo hacia el equipo y el piloto, que ahora deberán reorganizarse contrarreloj.

Mientras se aguarda información oficial sobre las causas del incendio , el episodio vuelve a poner en foco los riesgos logísticos que implica movilizar estructuras completas a lo largo del país, especialmente en el arranque de cada campeonato.

Comunicado del equipo

El Savino Sport utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer el acompañamiento recibido tras el incendio que afectó al transporte de su estructura. A través de una historia publicada en Instagram, la escudería encabezada por Ignacio Savino expresó: “Muchas gracias a todos los que están escribiendo a Nacho y a los integrantes del equipo. Es un día muy triste, pero vamos a salir de esta”.

comunicado savino El comunicado del Savino Sport tras el incendio en la previa del inicio del Turismo Carretera. Instagram

En el mismo mensaje, destacaron el espíritu colectivo que caracteriza al grupo de trabajo y la fortaleza construida con el paso del tiempo. “Como lo hicimos siempre… como equipo, como familia y con el apoyo de todos los amigos”, cerró la publicación, dejando en claro la intención de seguir adelante pese al duro golpe sufrido en la antesala del campeonato.