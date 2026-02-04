Turismo Carretera 2026: todos los cambios reglamentarios que entran en vigencia este año

El Turismo Carretera ya se enfoca en el arranque de la temporada 2026, previsto para el 15 de febrero en el autódromo de El Calafate , y lo hará bajo un reglamento técnico actualizado que busca mayor paridad y confiabilidad mecánica.

Desde el Departamento Técnico de la Asociación Corredores Turismo Carretera ( ACTC ), encabezado por el ingeniero Alejandro Iuliano, se oficializaron una serie de modificaciones que incluyen una reducción en la carga aerodinámica, cambios en las motorizaciones y un incremento en el peso mínimo de los autos.

Entre los puntos principales se destacan la implementación de la quinta carga aerodinámica, el aumento de cilindrada para Ford, la unificación del régimen máximo de giro en 8.500 RPM y la actualización del peso base de los vehículos, que pasará a ser de 1.310 kilos en la mayoría de las marcas.

Uno de los ejes del reglamento 2026 es la simplificación de la aerodinámica. La Técnica decidió “limpiar” las trompas al eliminar los aditamentos laterales conocidos como “bananitas” y también suprimir el gurney, el pequeño labio ubicado en el borde de fuga del alerón trasero.

Estas piezas habían sido introducidas en 2025 con el objetivo de mejorar la succión, pero no ofrecieron el rendimiento esperado. De acuerdo con los relevamientos realizados por los equipos, los autos perderán alrededor de 100 kilos de carga aerodinámica con esta modificación.

Más cilindrada para Ford y límite común de revoluciones

Uno de los cambios más relevantes apunta a la motorización. El impulsor que utilizan Ford Mustang y BMW recibió un incremento de 30 cm³ de cilindrada, con el objetivo de equilibrar el rendimiento frente a las demás marcas. Las nuevas cifras quedan de la siguiente manera:

Ford y BMW: 3.430 cm³

Chevrolet: 3.460 cm³

Dodge, Toyota y Mercedes-Benz: 3.500 cm³

Torino: 3.550 cm³

“Vemos que Ford es la marca que menos cilindrada tiene y creemos que necesita ese retoque para ser competitiva con el resto”, había anticipado Alejandro Iuliano, gerente técnico de la ACTC, a SoloTC en diciembre.

Además, tras una temporada 2025 marcada por múltiples roturas en motores multiválvulas, se resolvió bajar el régimen máximo de giro. El recorte es de 200 RPM para la mayoría de las marcas y de 300 RPM para Ford, dejando a todos con un tope de 8.500 RPM. “El plan es bajar el régimen de todos para darles un poquito más de confiabilidad“, explicó Iuliano.

Ajustes por marca, suba de peso y nueva caja de cambios

Para compensar la quita general de carga aerodinámica, se habilitaron opciones específicas en algunas marcas. Torino y Mercedes-Benz podrán utilizar, de manera opcional, un spoiler trasero fijado a la tapa del baúl, recurso que ya empleaba el Dodge Challenger, con el fin de “aprovechar toda la carga delantera”, según indicó la Técnica. En tanto, el Toyota Camry podrá incorporar dos salidas de aire en la chimenea de la trompa, al igual que Dodge.

Otra novedad reglamentaria afecta a todo el parque: el peso mínimo aumentará 10 kilos. Así, Ford, Chevrolet, Dodge, Toyota, Mercedes-Benz y BMW pasarán a un piso de 1.310 kilos, mientras que Torino conservará su condición de auto más liviano, con un mínimo de 1.300 kilos.

Por último, se habilitó una nueva opción de transmisión: la caja 3MO-TXL, que se suma a la tradicional Saenz y a la Sadev de origen francés. Este nuevo conjunto promete mayor fiabilidad, un rango más amplio de relaciones y mayor flexibilidad de ajuste, además de estar preparado para las potencias que podrían alcanzar los motores del TC en el futuro cercano.