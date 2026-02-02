Temporada histórica: los 10 circuitos donde Franco Colapinto, Varrone y Colnaghi coincidirán en 2026

Los tres pilotos argentinos compartirán pista en Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente, durante diez fechas clave del calendario internacional.

El automovilismo argentino se prepara para vivir un 2026 histórico, con representación en los tres máximos escalones de la FIA. Franco Colapinto en Fórmula 1 con Alpine, Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3 compartirán pista en diez circuitos a lo largo de la temporada.

Será la primera vez en la era moderna que la bandera argentina tenga presencia simultánea en F1, F2 y F3. Mientras Colapinto afrontará un calendario completo de 24 fechas, Varrone y Colnaghi tendrán programas más acotados, con 14 y 10 carreras respectivamente.

Cuándo será el debut del tridente Colapinto, Varrone y Colnaghi franco colapinto Franco Colapinto mostró avances concretos con el A526. Instagram @alpinef1team El estreno conjunto será en Australia, del 6 al 8 de marzo, en el Gran Premio de Melbourne. Luego, tras una pausa para las categorías formativas, volverán a coincidir en Bahrein, durante abril, marcando el inicio del recorrido compartido.

El momento de mayor intensidad llegará en la gira europea. Mónaco, Barcelona, Austria, Silverstone, Bélgica y Hungría conformarán una seguidilla exigente, con varias fechas consecutivas donde los tres argentinos compartirán paddock y actividad.

Nicolás Varrone @nicovarrone1 La recta final de esta coincidencia se dará en septiembre, con Monza y el estreno del circuito de Madrid, que marcará el cierre de la temporada para la Fórmula 3 y la última aparición conjunta del tridente nacional.