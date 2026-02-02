Presenta:

Franco Colapinto

Temporada histórica: los 10 circuitos donde Franco Colapinto, Varrone y Colnaghi coincidirán en 2026

Los tres pilotos argentinos compartirán pista en Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente, durante diez fechas clave del calendario internacional.

Diego Bautista

Tres argentinos en la élite: dónde correrán juntos Colapinto, Varrone y Colnaghi.

MDZ

El automovilismo argentino se prepara para vivir un 2026 histórico, con representación en los tres máximos escalones de la FIA. Franco Colapinto en Fórmula 1 con Alpine, Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en Fórmula 3 compartirán pista en diez circuitos a lo largo de la temporada.

Será la primera vez en la era moderna que la bandera argentina tenga presencia simultánea en F1, F2 y F3. Mientras Colapinto afrontará un calendario completo de 24 fechas, Varrone y Colnaghi tendrán programas más acotados, con 14 y 10 carreras respectivamente.

Cuándo será el debut del tridente Colapinto, Varrone y Colnaghi

franco colapinto
Franco Colapinto mostró avances concretos con el A526.

El estreno conjunto será en Australia, del 6 al 8 de marzo, en el Gran Premio de Melbourne. Luego, tras una pausa para las categorías formativas, volverán a coincidir en Bahrein, durante abril, marcando el inicio del recorrido compartido.

El momento de mayor intensidad llegará en la gira europea. Mónaco, Barcelona, Austria, Silverstone, Bélgica y Hungría conformarán una seguidilla exigente, con varias fechas consecutivas donde los tres argentinos compartirán paddock y actividad.

Nicolás Varrone

La recta final de esta coincidencia se dará en septiembre, con Monza y el estreno del circuito de Madrid, que marcará el cierre de la temporada para la Fórmula 3 y la última aparición conjunta del tridente nacional.

A partir de allí, Colapinto y Varrone continuarán con su calendario en Asia y Medio Oriente, mientras Colnaghi cerrará su participación en Europa.

Mattia Colnaghi

Los 10 circuitos donde coincidirán los tres pilotos argentinos

Según el calendario informado, Colapinto, Varrone y Colnaghi compartirán actividad en:

  • Australia (Melbourne) – 6 al 8 de marzo

  • Bahrein (Sakhir) – 10 al 12 de abril

  • Mónaco – 5 al 7 de junio

  • España (Barcelona) – 12 al 14 de junio

  • Austria (Spielberg) – 26 al 28 de junio

  • Gran Bretaña (Silverstone) – 3 al 5 de julio

  • Bélgica (Spa) – 17 al 19 de julio

  • Hungría (Budapest) – 24 al 26 de julio

  • Italia (Monza) – 4 al 6 de septiembre

  • España (Madrid) – 11 al 13 de septiembre

