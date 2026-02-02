El piloto de la Fórmula 1 que anticipa una pelea directa con Franco Colapinto y por qué

A pocos días de finalizar los ensayos privados en Barcelona, Esteban Ocon (Haas) trazó un primer mapa del posible orden de fuerzas en la Fórmula 1 2026 y puso a Alpine en el centro de una batalla que promete ser muy pareja. Aunque remarcó que todavía faltan datos clave para sacar conclusiones definitivas, el francés dejó en claro que el equipo de Enstone será uno de los rivales directos en el tramo medio de la grilla.

El piloto de Haas destacó que los grandes equipos mostraron señales sólidas, pero advirtió que detrás de ellos se formará un bloque compacto donde cada décima será decisiva. En ese contexto, ubicó al A526 -que tendrá como pilotos oficiales a Franco Colapinto y Pierre Gasly- junto a Racing Bulls y su propia escudería, anticipando un campeonato con márgenes mínimos entre posiciones .

"Creo que es un poco pronto para hablar del orden jerárquico, pero hemos visto que Mercedes fue muy rápido durante todo el test", dijo Ocon , quien también valoró el rendimiento inicial de Ferrari, Red Bull y McLaren en el trazado catalán.

"Por ahora, eso es lo que Barcelona nos ha dicho; estará más apretado en el grupo de atrás – VCARB (Racing Bulls), Alpine y nosotros – y un pequeño escalón por detrás, por ahora, Audi y Cadillac", explicó el francés, al describir el escenario que imagina para el inicio de la temporada.

"Es un poco pronto para hablar de esto, tendremos que ver en Baréin. Pero por ahora, eso es lo que creemos que está ocurriendo", agregó, insistiendo en que los próximos ensayos serán determinantes para confirmar si Alpine puede sostener ese nivel competitivo.

El calendario con los próximos eventos de la Fórmula 1, antes del inicio de la temporada.

De esta manera, el A526 de Colapinto y Gasly aparece como uno de los rivales a vencer en el pelotón del medio, un gran avance respecto del año pasado, cuando Alpine fue la peor escudería de la temporada.

Qué dejaron las pruebas de Barcelona

Más allá del análisis deportivo, Ocon subrayó la sorpresa positiva que le generó la fiabilidad mostrada por varios equipos, incluido Haas, que logró completar una alta cantidad de vueltas pese a haber estrenado su auto días antes. "No, definitivamente no, no me lo esperaba", reconoció.

"Creo que fue un trabajo increíble, ya sabes, por parte de todo el equipo. En primer lugar, rodar en Fiorano (hasta el sábado por la noche) y luego poner el auto en pista el lunes para rodar a las 9 de la mañana – creo que salimos a pista sobre las 9:15, pero el auto estaba listo a las 9. Fue un esfuerzo de locos", relató.

Ocon y Berman, pilotos de Haas para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

"Nunca pensé que eso fuera posible. Pensé que habría algún problema en la autopista por el camino, que habría tráfico o lo que fuera, y que el auto llegaría tarde. Pero sí, estuvimos listos a las 9 de la mañana y dimos ciento cincuenta y pico de vueltas (ese día). Fue una locura", añadió.

"No me esperaba que todo saliera tan bien, pero es bueno, es muy bueno, porque significa que, por ahora, tenemos fiabilidad. El segundo día fue un poco más difícil del lado de Ollie (Bearman), pero son cosas fáciles de solucionar. Así que deberíamos estar bien en ese aspecto. Y ahora lo siguiente, obviamente, es hacer que el auto sea rápido, porque es fiable – eso está bien – pero necesita ser rápido".