El significado de la inédita luz azul de Aston Martin que sorprendió en los test de Fórmula 1

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona dejaron una postal inesperada: el nuevo Aston Martin apareció en pista con una luz azul en la parte posterior. La imagen, captada durante las primeras vueltas del AMR26 conducido por Fernando Alonso y Lance Stroll , se viralizó rápidamente y desató un debate técnico en el paddock.

En la categoría reina, las luces traseras cumplen funciones reglamentadas y suelen ser rojas, asociadas a advertencias específicas o condiciones especiales de carrera. Por eso, la irrupción del color azul rompió con la lógica habitual y activó interrogantes sobre su propósito, más aún en un contexto de adaptación al nuevo reglamento técnico de 2026 .

Consultado por The Race, Aston Martin evitó dar precisiones y se limitó a señalar que no divulga información de su programa de pruebas, lo que alimentó todavía más la curiosidad alrededor de este recurso visual inédito.

Desde el entorno técnico de la Fórmula 1 surgió una explicación que ganó fuerza: la luz azul habría servido para advertir a otros pilotos que el Aston Martin estaba rodando a un ritmo reducido de manera intencional. El objetivo habría sido proteger componentes nuevos, recopilar datos aerodinámicos y reducir el riesgo de incidentes en un trazado donde convivían autos con grandes diferencias de velocidad.

El reglamento deportivo contempla el uso del color azul solo en circunstancias excepcionales, como cuando conduce un piloto sin superlicencia, situación que no aplicaba ni para Alonso ni para Stroll . Esa incongruencia reforzó la hipótesis de que se trató de una solución operativa interna, no de una señal reglamentaria estándar.

El video de Aston Martin publicado por la Fórmula 1

Del rodaje controlado a la búsqueda de rendimiento

Los tiempos en pista respaldaron esa lectura. En sus primeras salidas, Lance Stroll giró en registros cercanos a 1m40s, muy lejos del mejor crono del día, mientras que Alonso completó vueltas de instalación sin exigir el auto en la recta principal. Más tarde, la luz azul desapareció y el Aston Martin volvió a utilizar la señal roja tradicional, indicando un cambio en el plan de trabajo.

Desde ese momento, el español comenzó a reducir progresivamente sus tiempos hasta marcar un 1:20.795, ya en sintonía con el resto del pelotón. El estreno del AMR26 también tuvo un episodio de tensión: el monoplaza completó apenas cuatro giros antes de detenerse por una falla mecánica que generó bandera roja y traslado en grúa.

aston martin fernando alonso El Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso para la Fórmula 1 2026. X @F1

A pesar de eso, el diseño no pasó inadvertido. Medios europeos lo describieron como “extremo” y “agresivo”, atributos vinculados a la influencia de Adrian Newey en el proyecto tras su salida de Red Bull. Con la fiabilidad y la recolección de datos como prioridades, Aston Martin dejó en claro que en Barcelona no buscó rendimiento puro. La verdadera referencia llegará en Bahréin, donde se sabrá si aquella luz azul fue solo una curiosidad estratégica… o el primer indicio de un enfoque distinto.