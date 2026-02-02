El excampeón de la Fórmula 1 que se suma al proyecto de Aston Martin y cuál será su función

La escudería anunció la incorporación del expiloto como parte de su estrategia institucional y deportiva para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Aston Martin anunció que Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009, se incorporará al equipo como embajador a partir de la temporada 2026. El británico formará parte del proyecto que lidera Fernando Alonso en pista, en un momento clave para la escudería, marcada por el cambio reglamentario que atravesará la categoría.

La llegada de Button fue celebrada por el propio protagonista, quien expresó su entusiasmo por sumarse a esta nueva etapa. "Unirme a Aston Martin en un momento tan transformador para el equipo y para la historia del deporte es muy excitante para mí. Tengo muchas ganas de aportar mis años de experiencia a mi nuevo rol como embajador", afirmó.

Desde el equipo destacaron el valor estratégico de su incorporación. "Jenson nos aporta una mezcla única de credibilidad, reconocimiento global y capacidad narrativa. Con este acuerdo por varios años, apoyará los programas de comunicación, colaboración y comercial del equipo en un momento en que la Fórmula 1 se prepara para entrar en una nueva era", explicaron desde la escudería.

jenson button Jenson Button, campeón mundial en 2009, asumirá un nuevo rol dentro de Aston Martin durante la temporada 2026 de la Fórmula 1. Instagram @astonmartinf1 Trayectoria, experiencia y reencuentro con Fernando Alonso Button disputó carreras en la Fórmula 1 entre 2000 y 2017, tras debutar con Williams y cerrar su etapa como piloto en McLaren. Su mayor logro fue el campeonato mundial obtenido en 2009 con Brawn GP, además de haber sido subcampeón en 2011 con McLaren Mercedes.

Aston Martin también resaltó el recorrido del británico en la categoría: "Para Jenson, cuya carrera se ha desarrollado a lo largo de múltiples etapas regulatorias en la Fórmula 1, la transición representa una oportunidad poco habitual para ser testigo y apoyar un nuevo cambio generacional en el deporte".