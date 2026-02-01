El papá de Franco Colapinto opinó sobre Pierre Gasly y reveló cuándo llegarán los resultados en Alpine
En la previa del inicio de la Fórmula 1 2026, Aníbal Colapinto analizó el presente de Alpine, elogió a Pierre Gasly y bajó un mensaje de calma.
Aníbal Colapinto, papá de Franco, se refirió al vínculo entre su hijo y Pierre Gasly dentro de Alpine, en la antesala de una temporada 2026 que aparece como clave para el futuro de la escudería francesa en la Fórmula 1.
En diálogo con Carburando, destacó el nivel del piloto francés y marcó algunas diferencias con el argentino. “Gasly es un pilotazo y un clasificador de la hostia. A Franco quizás le falta un poco en la clasificación, pero después en carrera tiene muy buen ritmo”, analizó.
Además, resaltó el trabajo conjunto que vienen realizando dentro del equipo. “Hay una sinergia entre los dos. Se llevan bien, quieren trabajar juntos y sacar los autos adelante. Lo importante es que tiran para el mismo lado. Todos en el equipo quieren que Alpine resurja”, explicó.
Aníbal Colapinto opinó sobre Gasly y puso fecha para ver el verdadero Alpine
Consultado sobre si existe una relación de amistad entre ambos pilotos, recordó una frase de Flavio Briatore que refleja la lógica interna de la categoría. “Cuando le preguntaron si eran amigos, dijo que después de la tercera carrera iban a ver qué pasaba”.
Y profundizó: “Hay que ser realistas. Es un cambio muy grande en la Fórmula 1, uno de los más históricos. Todavía no se demostró nada”.
En ese sentido, pidió mesura con las expectativas y llamó a la calma. “Paso a paso, como diría Mostaza. Hay que tomarlo con calma y esperar”, señaló. Según explicó, recién en Bahréin empezarán a verse señales claras del verdadero potencial del auto.
“Se trabajó muchísimo, todos quieren sumar puntos y la idea es que los dos autos puedan hacerlo. No hay que desesperarse, hay que estar tranquilos”, sostuvo. Por último, dejó un mensaje con tono futbolero y de respaldo total a su hijo: “Ahora hay que poner más huevos que nunca”.