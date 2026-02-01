El papá de Franco Colapinto opinó sobre Pierre Gasly y reveló cuándo llegarán los resultados en Alpine

En la previa del inicio de la Fórmula 1 2026, Aníbal Colapinto analizó el presente de Alpine, elogió a Pierre Gasly y bajó un mensaje de calma.

El papá de Colapinto dio un mensaje de la relación entre su hijo y Gasly que ilusiona en Alpine.

Aníbal Colapinto, papá de Franco, se refirió al vínculo entre su hijo y Pierre Gasly dentro de Alpine, en la antesala de una temporada 2026 que aparece como clave para el futuro de la escudería francesa en la Fórmula 1.

En diálogo con Carburando, destacó el nivel del piloto francés y marcó algunas diferencias con el argentino. “Gasly es un pilotazo y un clasificador de la hostia. A Franco quizás le falta un poco en la clasificación, pero después en carrera tiene muy buen ritmo”, analizó.

Además, resaltó el trabajo conjunto que vienen realizando dentro del equipo. “Hay una sinergia entre los dos. Se llevan bien, quieren trabajar juntos y sacar los autos adelante. Lo importante es que tiran para el mismo lado. Todos en el equipo quieren que Alpine resurja”, explicó.

Aníbal Colapinto opinó sobre Gasly y puso fecha para ver el verdadero Alpine Aníbal Colapinto se refirió a Pierre Gasly Aníbal Colapinto se refirió a Pierre Gasly Carburando Consultado sobre si existe una relación de amistad entre ambos pilotos, recordó una frase de Flavio Briatore que refleja la lógica interna de la categoría. “Cuando le preguntaron si eran amigos, dijo que después de la tercera carrera iban a ver qué pasaba”.

Y profundizó: “Hay que ser realistas. Es un cambio muy grande en la Fórmula 1, uno de los más históricos. Todavía no se demostró nada”.