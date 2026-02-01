Pierre Gasly, del duro golpe en Red Bull a su primer triunfo en la Fórmula 1

La carrera de Pierre Gasly parecía avanzar de manera lineal hacia la elite del automovilismo mundial, pero en 2019 sufrió un quiebre inesperado que puso a prueba su fortaleza mental y deportiva. El francés, formado en la estructura de Red Bull , fue promovido al equipo principal como compañero de Max Verstappen, aunque la experiencia duró mucho menos de lo esperado.

Aquel año terminó marcando un antes y un después en su trayectoria. De pasar a uno de los asientos más codiciados de la Fórmula 1 , Gasly se encontró de repente obligado a regresar al equipo satélite, en una decisión que sorprendió incluso dentro del paddock.

Con apenas 23 años, el piloto nacido en Ruan, Francia, debió reconstruirse profesionalmente mientras atravesaba, además, uno de los golpes personales más duros de su vida.

Gasly había llegado a la Fórmula 1 con un currículum sólido. Tras formarse en el karting desde niño, fue campeón de la Fórmula Renault 2.0, subcampeón de la Fórmula Renault 3.5 y luego conquistó la GP2 en 2016. También brilló en Japón, donde fue subcampeón de la Super Fórmula, lo que terminó de convencer a Red Bull de que estaba listo para la Máxima.

Su debut se produjo en 2017 con Toro Rosso y rápidamente mostró consistencia. En 2018 sumó experiencia y resultados regulares, lo que derivó en su promoción al equipo principal en 2019, una oportunidad reservada solo para quienes el programa considera talentos excepcionales.

Todo indicaba que estaba ante el paso definitivo hacia la consolidación, pero la realidad terminó siendo muy distinta.

El duro golpe en Red Bull

El RB15 resultó un auto difícil de manejar y Gasly nunca logró sentirse cómodo. Los resultados no acompañaron y, tras apenas 12 carreras, Red Bull decidió reemplazarlo por Alex Albon, enviándolo nuevamente a Toro Rosso.

El francés quedó sorprendido por la decisión. “El equipo dijo que iba a conducir hasta el final del año, y eso es lo que yo creía”, expresó entonces, visiblemente afectado por un movimiento que puso en duda su futuro en la categoría.

gasly albon Después de doce carreras, Gasly fue reemplazado por Albon en Red Bull. F1.com

La caída fue abrupta: de aspirar a podios con uno de los autos más competitivos de la parrilla, pasó a luchar por puntos con el equipo satélite. Pero lo más duro estaba por llegar.

El mensaje que cambió su perspectiva

Pocos días después de su salida de Red Bull, Gasly recibió un mensaje de su amigo Anthoine Hubert, también piloto francés y compañero de ruta desde la infancia. “Demuéstrales que están equivocados. Sé fuerte, hermano. Vas a enseñarles que te mereces un puesto en el equipo top y a demostrarles que están equivocados”, le escribió, según publicó DAZN.

gasly hubert1 Gasly y Hubert, amigos desde la infancia. Instagram @pierregasly

El 31 de agosto de 2019, Hubert falleció en un accidente durante una carrera de Fórmula 2 en Spa-Francorchamps, con solo 22 años. La noticia impactó de lleno en Gasly, que lo consideraba como un hermano.

En su despedida pública escribió: “Todavía no puedo creer lo que acaba de pasar. Te merecías algo mucho mejor. 22 años es demasiado joven... 14 años de amistad, empezamos a correr juntos, luego nos hicimos amigos, compañeros de cuarto y de clase, vivimos toda nuestra infancia juntos”. Y agregó: “Seguiré persiguiendo el sueño que ambos tuvimos desde muy pequeños. Te voy a extrañar mucho, amigo mío. Descansa en paz, Tonio”.

La reconstrucción de Pierre Gasly

De regreso en Toro Rosso, Gasly encontró un entorno menos presionado que le permitió reencontrarse con su mejor versión. Carrera tras carrera, comenzó a sumar puntos y a recuperar confianza, hasta lograr un resultado inesperado: el segundo puesto en el Gran Premio de Brasil 2019, uno de los podios más celebrados de su carrera.

Ese rendimiento confirmó que el problema no era su talento, sino el contexto. Mientras muchos pilotos se diluyen tras una experiencia fallida en un equipo top, Gasly respondió con consistencia, regularidad y una fortaleza mental poco común para su edad.

La temporada siguiente le tenía reservado el capítulo más inolvidable de su historia.

Monza 2020: la victoria que lo redefinió

El 6 de septiembre de 2020, en el Gran Premio de Italia, Gasly aprovechó un desarrollo de carrera caótico, marcado por penalizaciones y banderas rojas, para mantenerse siempre en la pelea. Con una conducción precisa, cruzó la meta en primer lugar y consiguió su primera victoria en la Fórmula 1.

Fórmula 1 - Monza 2020 Fórmula 1 - Monza 2020

El triunfo fue histórico: no solo devolvió a Alpha Tauri (el nuevo nombre que adoptó la escudería) a lo más alto del podio, sino que transformó a Gasly en el primer francés en ganar una carrera de F1 desde Olivier Panis en 1996.

Para el propio piloto, significó algo más profundo: fue la confirmación de que había superado el golpe más duro de su carrera y que estaba preparado para liderar su propio camino en la categoría.

Un presente de liderazgo y proyección

Tras su etapa en la estructura Red Bull, Gasly dio un nuevo paso al sumarse a Alpine en 2023, donde logró más podios y se consolidó como uno de los referentes del equipo. Hoy suma más de 170 Grandes Premios disputados y continúa siendo una de las principales figuras del automovilismo francés.

pierre gasly alpine Con 177 Grandes Premios en nueve temporadas, Pierre Gasly es uno de los referentes de la Fórmula 1. Instagram @pierregasly

Pero su historia ya quedó marcada por algo más que estadísticas: supo convertir la frustración de su salida de Red Bull en la energía que lo llevó a conquistar su primera victoria en la Fórmula 1, una consagración que redefinió su carrera y lo instaló definitivamente entre los nombres propios de la grilla.