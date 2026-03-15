Lo prometido ya no es deuda: Alpine encendió la ilusión en China

Alpine comienza a ofrecer las primeras señales concretas de que el cambio prometido para la temporada 2026 de la Fórmula 1 no era solo un discurso para calmar las aguas. En el Gran Premio de China , la escudería francesa consiguió un resultado tan simple como valioso: sus dos pilotos terminaron en zona de puntos.

Pierre Gasly finalizó sexto y Franco Colapinto cerró el Top 10 en una carrera que, además de sumar unidades, dejó una sensación mucho más importante para el equipo: competitividad real en pista.

La temporada recién empieza, pero para Alpine el dato tiene un peso especial. Después de un 2025 decepcionante, cualquier señal positiva funciona también como una confirmación de que el largo proceso de reconstrucción empieza a tomar forma .

Alpine tuvo un 2025 decepcionante en todos los sentidos. No solo que la escudería terminó última en el campeonato de constructores, sino que los errores estratégicos, los problemas de confiabilidad y la falta de rendimiento fueron una constante durante todo el año.

Cada fin de semana encontraba siempre la misma explicación dentro del equipo: el foco estaba puesto en 2026. La llegada de nuevas piezas técnicas, el reordenamiento interno y el desarrollo del auto apuntaban a cambiar la historia en la siguiente temporada.

Durante meses esa promesa quedó en el terreno de las palabras. Pero lo ocurrido en Shanghái permite empezar a pensar que algo, efectivamente, está cambiando.

Un resultado que vale más que los puntos

El resultado del Gran Premio de China tiene un valor simbólico que va más allá de las unidades sumadas. Alpine fue uno de los pocos equipos que logró colocar a sus dos pilotos dentro del Top 10.

De hecho, solo tres escuderías lo consiguieron: Mercedes, Ferrari y Alpine, una compañía que deja en claro que el equipo francés empieza a moverse en un nivel de competitividad mucho más interesante que el de la temporada pasada.

Con dos carreras disputadas, Alpine suma 10 puntos y se ubica séptimo en el campeonato de constructores, en una parrilla que ahora cuenta con once equipos. Por delante aparecen Mercedes, Ferrari, McLaren y Haas, mientras que Red Bull y Racing Bulls lo superan apenas por dos unidades.

Gasly sólido, Colapinto protagonista

También hubo motivos deportivos para el optimismo. Gasly completó una carrera sólida, aprovechando cada oportunidad para terminar sexto y aportar un resultado fuerte para el equipo.

Colapinto, por su parte, volvió a demostrar por qué Alpine apostó por él. El argentino largó 12°, protagonizó una gran salida, llegó a ubicarse momentáneamente segundo cuando apareció el auto de seguridad y luego resistió durante varias vueltas los ataques de sus rivales.

El momento en el que Franco Colapinto quedó segundo en Shanghái El momento en el que Franco Colapinto quedó segundo en Shanghái

Incluso después del choque que sufrió tras ser impactado desde atrás por Esteban Ocon, el piloto de Pilar logró recomponerse y terminar décimo, sumando su primer punto con Alpine.

Esto recién arranca. Pero para un equipo que hace apenas unos meses terminaba último y acumulaba errores cada fin de semana, el mensaje no deja de ser alentador: lo prometido para 2026 empieza a verse en la pista.