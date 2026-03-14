Milei en España: tildó a Pedro Sánchez de "impresentable", habló "de los kukas" y elogió a Trump por Cuba

En medio del escándalo de su jefe de Gabinete Manuel Adorni , el presidente Javier Milei disertó este sábado en el Foro Económico de Madrid, un evento que aglomera a dirigentes de ultraderecha.

En ese marco, el mandatario cargó contra su par español Pedro Sánchez al que calificó de “impresentable”. “Si tuvieran un Banco Central de España , con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tienen. Son todas sucursales de la misma basura inmunda, que es el socialismo del Siglo XXI. Afortunadamente, por Donald Trump se está cayendo a pedazos. No está lejos soñar con una Cuba libre”, comentó el jefe de Estado, en un claro guiño a favor de la presión norteamericana contra el régimen comunista que reina la isla.

Milei entró al estadio al ritmo de Panic Show, el tema de La Renga que habitualmente utiliza el libertario en sus apariciones. Ocurrió este sábado por la tarde en el Palacio de Vistalegre, en Madrid.

En medio de insultos a Sánchez, el fundador de LLA agregó: “Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”. La relación con el mandatario español es pésima desde el inicio de Milei en el poder. En este nuevo capítulo, el argentino buscó hacer referencia a cómo el gobierno de Sánchez quedó envuelto en una polémica cuando surgieron denuncias de acoso sexual contra dirigentes y colaboradores vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Las acusaciones apuntaron especialmente contra el exasesor Francisco Salazar , señalado por mujeres que trabajaban bajo su supervisión por comportamientos inapropiados y abuso de poder en el ámbito laboral. El escándalo generó críticas a la conducción del partido y obligó al gobierno a responder públicamente, con pedidos de explicaciones y algunas dimisiones dentro del entorno político.

De hecho, el presidente se mostró temprano con con el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal, uno de los principales opositores a Sánchez.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal, en Madrid El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal, en Madrid

Milei no perdió la oportunidad para criticar al kirchnerismo. “Es una basura inmunda que nos hunde en la miseria. La caridad no se hace a punta de pistola. Es increíble todo lo caritativo que se puede ser cuando el bolsillo que sufre es el bolsillo ajeno”

“Les dejo una recomendación que le decimos a la sucursal argentina del socialismo, que es el kirchnerismo, que son los kukas: ¡No se dejen psicopatear por los zurdos! Nunca dejen sus bolsillos cerca de un socialista", comentó.

A su vez, insistió con sus cuestionamientos al término “justicia social: “Para que podamos adquirir libremente un bien con el fruto de nuestro trabajo o que nos donen. No que nos robe el Estado con la maldita justicia social".