Adorni se mostró arrepentido por llevar a su mujer a EEUU, pero insistió en que sufre "sinfín de operaciones"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvió a referirse a los polémicos viajes a Estados Unidos y Punta del Este con su esposa Bettina Angeletti . El primero de ellos ocurrió junto a la comitiva oficial, con motivo del Argentina Week, mientras que el segundo fue en un avión privado.

Al respecto, el funcionario mostró arrepentimiento por haber sumado a su mujer junto al resto del gabinete: “Si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido”.

“Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar”, señaló a la Revista Forbes el exvocero, quien aseguró que vivió “el momento más difícil” de su carrera política y en su vida familiar.

“Te genera angustia y bronca que uno hace las cosas bien, te podés equivocar, pero la equivocación debería ser la forma de aprender. Sí, se da lo de las varas que decís, pero no importa la magnitud: lo que está mal, está mal. Y yo estoy tranquilo con los hechos. Pero dije una frase absolutamente desafortunada. Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara”, dijo.

“Cuando dije la palabra “deslomado” generó una sensación de rechazo que está perfecto, porque realmente estuvo mal la palabra. Pero fue en el afán de contar con mucho convencimiento lo que se estaba haciendo acá. Jamás tuvo en mi mente la mala intención", reconoció.

A su vez, el expanelista recalcó que “de la equivocación se aprende”. “Hablé con todo el gabinete. Hablé mucho con el presidente y hablé muchísimo con Karina. Ellos tal vez entienden mejor que yo todo esto, el juego de los ataques y de la perversión, porque ellos lo vivieron incluso mucho antes de ser presidente”, comentó.

Consultado sobre su viaje a Punta del Este, que sigue sin explicar, indicó que sufrió “un sinfín de operaciones, una tras otra, que buscan dañarme a mí“. “Pero en ese caso, seré un personaje secundario, seguramente en pos de dañar al Presidente o a Karina Milei o al gobierno en su conjunto. Fue todo premeditado”, subrayó.

“Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay”, apuntó.

Para Adorni, “es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”.