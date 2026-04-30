Javier Milei visita el portaaviones nuclear de Estados Unidos en Mar del Plata: las fotos

El arribo del portaaviones estadounidense USS Nimitz a aguas argentinas no será un hecho meramente militar. Javier Milei participa este jueves por la mañana en lo que se perfila como un nuevo gesto de alineamiento estratégico con Estados Unidos.

El USS Nimitz, uno de los buques más imponentes de la flota norteamericana, ingresó al Mar Argentino tras cruzar el Estrecho de Magallanes y se dirige hacia la zona sur de Mar del Plata. Allí se desarrollará parte del ejercicio naval Southern Seas 2026.

El operativo de traslado se realizó bajo estrictos protocolos de la Armada de los Estados Unidos para permitir el aterrizaje en alta mar. La comitiva presidencial despegó desde Aeroparque a las 10, y para el traslado se utilizó un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, aeronave diseñada específicamente para operar en cubiertas de portaaviones.

El aterrizaje en el USS Nimitz se produjo una hora y media después del despegue. Se trata de la primera vez que el presidente Milei aborda una nave de propulsión nuclear de estas características.

Javier Milei en su visita a Mar del Plata El presidente y su comitiva fueron recibidos por el Comandante del unidad de la Marina de Estados Unidos, Capitán Joseph J. Furco. Fuerzas Armadas Argentinas

La comitiva que acompañó al presidente estaba conformada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Southern Seas 2026: entrenamiento multinacional

El operativo Southern Seas 2026 reúne durante casi dos meses a fuerzas navales de siete países del continente: Argentina, Brasil, Chile, México, Ecuador, Panamá y Estados Unidos.

La etapa local, denominada PASSEX, incluye maniobras de búsqueda y rescate, defensa aérea y simulaciones de combate frente a las costas de Trelew, Necochea y Mar del Plata. La Armada Argentina participa con destructores, corbetas y patrulleros, además de medios aéreos como helicópteros Sea King y aviones P-3C Orion.

Un gigante en el Atlántico Sur

El USS Nimitz no es un portaaviones cualquiera. En servicio desde 1975 y próximo a su retiro en 2027, es el portaaviones nuclear más antiguo en actividad de Estados Unidos. Con 333 metros de largo y capacidad para transportar decenas de aeronaves, funciona como una base militar flotante con enorme poder de proyección.

En esta misión, está acompañado por el destructor USS Gridley, reforzando la capacidad operativa del despliegue.

Antecedentes: Milei y el vínculo con EE.UU

La visita de Milei al portaaviones se inscribe en una serie de gestos de cercanía con las fuerzas estadounidenses. Uno de los más relevantes fue su viaje a Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, para impulsar una Base Naval Integrada con proyección hacia la Antártida.

Ese proyecto, aún en carpeta, contempla una inversión estimada de entre 400 y 500 millones de dólares y forma parte de la estrategia de cooperación bilateral en materia de defensa.

Polémica por la habilitación del operativo

El ejercicio PASSEX 2026 fue autorizado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que generó cuestionamientos políticos, ya que este tipo de operativos suele contar con aval del Congreso.

A bordo del Nimitz también hay presencia argentina: oficiales de la Armada integran el Estado Mayor multinacional y participan en la planificación de las maniobras.

Sin prensa y con foco en la diplomacia militar

A diferencia de operativos anteriores, como la llegada del portaaviones George W. Bush en 2024, esta vez no habrá cobertura periodística desde el interior de la nave.

El despliegue apunta no solo al entrenamiento táctico, sino también a profundizar la cooperación regional y la inserción de la Argentina en redes de seguridad marítima. En ese marco, la visita de Milei al USS Nimitz suma una dimensión política a un operativo que ya tiene fuerte impacto estratégico.