El demoledor pronóstico de Iván Noble al ver el video de Javier Milei justificando a Manuel Adorni: "Estos muñecos"

Luego de la exposición de Adorni en el Congreso, Iván Noble opinó al respecto y fue contundente con el gobierno de Milei.

Este miércoles 29 de abril, Javier Milei participó junto a su equipo de gobierno de la exposición del Informe de Gestión 2026 en el Congreso, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de encabezar la presentación.

En redes sociales comenzaron a circular distintos fragmentos de lo que dejó la exposición en el Congreso. En uno de los videos, difundido por la cuenta Arrepentidos de Milei, se observa al presidente retirándose del recinto mientras un periodista lo intercepta para consultarle sobre el discurso de Adorni.

Esto fue lo que dijo Javier Milei de Manuel Adorni Javier Milei En El Congreso De La Nación

"Presidente, ¿alcanza lo que dijo Adorni para explicar todo?, le preguntó el cronista. "Es suficiente, chorros", respondió el mandatario, visiblemente molesto.

El clip rápidamente generó repercusión y acumuló comentarios en la red social.