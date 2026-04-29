Javier Milei volvió a cruzar al periodismo en el cierre de la Expo EFI: "Este grupo despreciable"

Tras respaldar a Manuel Adorni, Javier Milei expone en la Expo EFI, defiende el plan económico y vuelve a cuestionar con dureza al periodismo.

Luego de apoyar a Manuel Adorni en el Congreso, Javier Milei participa de la 13ª edición de la Expo EFI, donde buscará respaldar el rumbo económico del Gobierno y anticipar definiciones sobre el escenario que viene.

La exposición tiene lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La Expo EFI se consolidó como uno de los encuentros más influyentes del país en materia de economía, finanzas e inversiones.

La actividad reúne a economistas, dirigentes políticos, periodistas y referentes del sector privado para debatir los principales retos y oportunidades de la Argentina en el contexto global, con foco en el sistema financiero, el clima de inversiones y el desarrollo productivo.

Ataques a la prensa Por otro lado, el jefe de Estado volvió a cuestionar con dureza al periodismo y denunció que se difundieron “calumnias e injurias” en su contra.

“Este grupo despreciable en un 95% habla de mis respuestas, pero no de las mentiras”, sostuvo, y enumeró acusaciones que —según dijo— se le adjudicaron: “me trataron de zoofílico, pedófilo e incestuoso; creo que tengo derecho a defenderme”.