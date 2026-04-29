Lo que no se vio del show de Manuel Adorni: el peronismo en silencio, la máquina de pochoclos y un recinto sereno

Levanta sus dos pulgares. Agita la mano derecha. Sonríe. Manuel Adorni acaba de terminar su discurso frente a la Cámara de Diputados, sin demasiados sobresaltos. Pudo superar el desafío más determinante en su carrera: volver a la escena pública, esa de la que tanto disfruta, después de atravesar su peor momento, marcado por denuncias de enriquecimiento y corrupción.

Enfrente suyo, el presidente Javier Milei y su hermana Karina se suman a la ovación que recibió de los diputados oficialistas y de los cientos de militantes libertarios que colmaron los balcones de un recinto, que no fue la caldera que se esperaba. " No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia ", señaló para cerrar su discurso.

Después de hablar durante casi una hora de algunos datos de la gestión libertaria, Adorni habló de los escándalos que hace dos meses lo rodean. Destacó la decisión del juez federal Daniel Rafecas de dictar su sobreseimiento en la causa en la que se lo investigaba por presunta malversación de caudales públicos, a raíz del viaje de su esposa en el avión presidencial durante una misión oficial a Estados Unidos.

"El viaje de mi esposa en el avión presidencial no representa ninguna irregularidad", celebró el funcionario y remarcó que "cuando se le permite a la justicia actuar, se caen las operaciones políticas".

El Gobierno respaldó a Manuel Adorni en el Congreso

El gabinete finalmente tuvo presencia completa. En el principal palco, se ubicó el presidente Javier Milei con su hermana Karina. Detrás se sentó el canciller Pablo Quirno, la ministra de Capital Humano y el ministro de Economía, Luis Caputo. Este último, en medio de los rumores de malestar entre el titular del Palacio de Hacienda con la secretaria general de la Presidencia, recibió el saludo de los hermanos Milei al momento en que Adorni destacó los resultados de su gestión.

Al palco presidencial entraba y salía el autodeterminado cineasta y amigo de Milei, Santiago Oría, quien cobra un sueldo como director de Realización Audiovisual, para filmar con un celular en horizontal.

Con perfil más bajo, el ministro de Salud, Mario Lugones, es otro de los funcionarios del Gobierno nacional con mayores compromisos en la Justicia, principalmente por la decisión política de no implementar la ley de emergencia en Discapacidad. En el palco se ubicó justo detrás del titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Un clarito mensaje a Comodoro Py.

manuel adorni en el congreso karina milei sandra pettovello Prensa La Libertad Avanza

El silencio del peronismo y la presión de la izquierda

"Explique cómo viajó en avión privado", lo apuró la trotskista Myriam Bregman (Capital Federal), una de las pocas que intentó interrumpir el discurso de Adorni. Y empezó un intermitente chistido de los libertarios. Acto seguido, Adorni habló de la prisión de Cristina Kirchner y las tropas oficialistas se levantaron al calor de los aplausos, pero esta vez, a diferencia del último discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, nadie gritó "tobillera".

Desde el fondo del recinto, Máximo Kirchner se limitó a pasar la palma de su mano por su frente. A pesar de algunos gritos, el oficialismo está esta vez no fue la topadora de insultos por la que se caracteriza Milei cada vez que un adversario político se para frente a él.

Los diputados del Frente de Izquierda fueron los únicos que levantaron la voz contra Adorni. Así, el bloque peronista dejó entrever su decisión política de no interrumpir al jefe de Gabinete durante su discurso. "Nosotros queremos que respondan, el show que lo hagan en el Arena", le comentó por chat una diputada peronista a este cronista mientras Adorni hablaba.

Juan Grabois, por su parte, fue al hueso: "Nosotros tenemos una posición muy clara, Adorni tiene que renunciar".

El momento de mayor tensión fue cuando Adorni reivindicó la posición que tomó el gobierno argentino en la guerra de Medio Oriente. Allí, Bregman, Nicolás Del Caño (Buenos Aires), Néstor Pitrola (Buenos Aires) y Romina Del Plá (Buenos Aires) levantaron los carteles de su banca y apuntaron contra el presidente al grito de "Basta del genocidio en Gaza" y "Basta de apoyar al genocida de (Benjamín) Netanyahu". El propio Milei se sumó al intercambio: "Ustedes son los asesinos", bramó a los gritos contra los legisladores.

Esto despertó la respuesta de los diputados libertarios y de la militancia que copó los palcos. En este contexto, el silencio del bloque peronista, salvo Carlos Castagneto (Buenos Aires) y Aldo Leiva (Chaco), quedó expuesto frente a la algarabía de La Libertad Avanza contra los cuatro del Frente de Izquierda. Pitrola se levantó y le enrostró también su cartel al peronismo.

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El bloque de La Libertad Avanza aprovechó la ocasión para mostrar su lealtad a Karina Milei y a su delfín, Manuel Adorni. Lo celebraron, lo aplaudieron y lo festejaron. Minutos antes de las 10 los diputados empezaron a llegar, mientras saludaban a la militancia que se acomodaba en los balcones.

Una de las primeras fue la vedette retirada Karen Reichardt (Buenos Aires), que miró a sus seguidores y pidió que le saquen fotos. Las diputadas Romina Diez (Santa Fe) y Laura Soldano (Córdoba) se encontraron en el recinto y se dieron cuenta que estaban vestidas con el mismo look: un traje con el mismo tono del bordó, un elegante traje y una blusa rosa.

Fiel a su estilo, Esteban Paulón llegó disfrazado de pochoclero con una máquina para cocinar el maíz. "¿Quién quiere?", le preguntó a sus colegas cuando llegó. Después se acercó al estrado de Martín Menem y le ofreció un paquete con pochoclos. El presidente de la Cámara le rechazó la oferta, a pesar de haber pedido a los diputados que "compraran pochoclos" para la presentación. El que sí se lo aceptó fue el peronista Eduardo Valdés (Capital Federal), que reconoció a este cronista que "estaban muy buenos".