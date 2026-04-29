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Pablo Duggan

Pablo Duggan arremetió contra Javier Milei tras el cruce con periodistas en el Congreso: "Intolerante y..."

El conductor de C5N no dudó en criticar sin filtro al presidente luego del enfrentamiento que mantuvo con comunicadores.

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El comunicador se refirió al escandaloso momento. Foto: captura de video/ América TV.&nbsp;

El comunicador se refirió al escandaloso momento. Foto: captura de video/ América TV. 

Javier Milei acompañó, junto a diferentes ministros y junto a Karina Milei, a Manuel Adorni en el discurso que realizó Manuel Adorni en el Congreso. En las redes se viralizaron fuertes cruces del mandatario con periodistas y se generó una enorme polémica.

Ante la consulta de MDZ, el mandatario evitó referirse a los motivos por los cuales sostiene su respaldo a su ministro coordinador. Sin embargo, ante la pregunta de si es corrupto, respondió: "Corruptos son ustedes".

Mientras que minutos después se volvió a viralizar un nuevo enfrentamiento cuando ya se retiraba del establecimiento. En esta ocasión la consulta fue directa sobre cómo calificaba los dichos de Adorni y allí el mandatario volvió a criticar a la prensa: "Suficiente. Chorros, corruptos".

Javier Milei Manuel Adorni en el congreso Cámara de Diputados
Javier Milei durante el discurso de Manuel Adorni.

Javier Milei durante el discurso de Manuel Adorni.

Pablo Duggan cruzó fuertemente a Javier Milei a través de la red social X (antes Twitter): "Que vergüenza este presidente. "Sacado, intolerante y agresivo", sentenció el conductor de C5N sobre las declaraciones del jefe de Estado.

Pablo Duggan apuntó contra Javier Milei

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Pablo Duggan contra Javier Milei.

Pablo Duggan contra Javier Milei.

Quien también criticó al presidente fue Jorge Rial y lo hizo por la misma red social: "Es un barra brava. De cuarta. El presidente interrumpiendo una sesión del Congreso. Da vergüenza".

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