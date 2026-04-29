Lucas Bertero se retractó y le pidió disculpas públicas a Lizy Tagliani tras el escándalo: "Me equivoqué"

Lizy Tagliani pasó meses verdaderamente difíciles luego de las polémicas denuncias que realizó Viviana Canosa. Quien también apuntó en su momento contra la conductora de Telefe fue Lucas Bertero , conocido periodista y panelista.

En su momento, la conductora expresó que "yo ya presenté todas las pruebas donde se me dijo todo y que afectó a mi vida". Además, había dejado en claro que "las disculpas son al otro día o a la semana, no después de que estoy perdiendo días de trabajo por ir a un tribunal dos veces al mes y todo eso".

Finalmente, Lucas Bertero rompió el silencio y se retractó de sus dichos: "Me quiero retractar de lo que dije, me equivoqué, realmente me equivoqué y en el momento no tomé dimensión". También aclaró que en el momento "yo conté mi parte y no recordé el tema de la adopción del niño. Yo la agravié, la calumnié y la injurié porque es lo que dice el acuerdo ".

Sobre la escandalosa denuncia de Viviana Canosa sobre supuestos abusos, Bertero fue tajante: "No me consta y no tengo nada para decir ni de un lado ni del otro. Ahí me di cuenta, volví a mirar lo que dije y me di cuenta de que me extralimité".

Captura de pantalla 2026-04-29 155501 Lucas Bertero le pidió disculpas a Lizy Tagliani. Foto: captura de video / América TV.

En otra parte dejó en claro que "la Justicia me pide que pida disculpas y estoy haciendo absolutamente eso", cerró Bertero sobre la decisión que tomó de ir a la televisión para poder llevar adelante el pedido de disculpas.