Lucas Bertero se retractó y le pidió disculpas públicas a Lizy Tagliani tras el escándalo: "Me equivoqué"
El periodista decidió disculparse en Intrusos con Lizy Tagliani luego de la fuerte denuncia que realizó al conductora.
Lizy Tagliani pasó meses verdaderamente difíciles luego de las polémicas denuncias que realizó Viviana Canosa. Quien también apuntó en su momento contra la conductora de Telefe fue Lucas Bertero, conocido periodista y panelista.
En su momento, la conductora expresó que "yo ya presenté todas las pruebas donde se me dijo todo y que afectó a mi vida". Además, había dejado en claro que "las disculpas son al otro día o a la semana, no después de que estoy perdiendo días de trabajo por ir a un tribunal dos veces al mes y todo eso".
Finalmente, Lucas Bertero rompió el silencio y se retractó de sus dichos: "Me quiero retractar de lo que dije, me equivoqué, realmente me equivoqué y en el momento no tomé dimensión". También aclaró que en el momento "yo conté mi parte y no recordé el tema de la adopción del niño. Yo la agravié, la calumnié y la injurié porque es lo que dice el acuerdo".
El pedido de disculpas de Lucas Bertero a Lizy Tagliani
Sobre la escandalosa denuncia de Viviana Canosa sobre supuestos abusos, Bertero fue tajante: "No me consta y no tengo nada para decir ni de un lado ni del otro. Ahí me di cuenta, volví a mirar lo que dije y me di cuenta de que me extralimité".
En otra parte dejó en claro que "la Justicia me pide que pida disculpas y estoy haciendo absolutamente eso", cerró Bertero sobre la decisión que tomó de ir a la televisión para poder llevar adelante el pedido de disculpas.