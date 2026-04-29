Misión cumplida para Manuel Adorni: del "no voy a renunciar" a los dardos contra el kirchnerismo

Si bien Manuel Adorni tuvo que escuchar las acusaciones del kirchnerismo y se mostró cansado después de varias horas de debate, la jornada para el funcionario fue menos escandalosa de lo que podría haber sido. Más aún teniendo en cuenta el antecedente de la conferencia de prensa donde terminó rogándoles a los periodistas que pidieran disculpas .

"Funcionó la estrategia de inflar tanto la previa de la sesión —con los pochoclos, la presencia de Javier y Karina, todo el Gabinete — para después bajarle el tono a la discusión y manejarnos con calma", analizó una fuente de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

"No voy a renunciar", afirmó Adorni en una de sus respuestas al diputado Pablo Juliano (Buenos Aires), quien terminó sus preguntas y se dirigió hasta el escritorio del jefe de Gabinete para acercarle un ejemplar de la Constitución Nacional. Durante las preguntas de Juliano, el clima volvió a caldearse en el recinto. El diputado de extracción radical eligió tutear al jefe de Gabinete. Menem lo interrumpió varias veces y le pidió que lo tratara de "usted", pero el diputado no le prestó atención.

Se trata de un pedido algo particular del presidente de la Cámara a un diputado nacional, más aún si se recuerda que poco antes, en ese mismo recinto, el propio presidente de la Nación trató de "corruptos" y "asesinos" a periodistas y diputados. "Cuando uno no puede explicar lo obvio, lo fácil —por ejemplo, de qué y cómo vivimos—, no podés terminar con la casta. Usted no puede terminar con aquello que les prometió a los argentinos: dar vuelta la página", le dijo Juliano desde su banca.

Germán Martínez (Santa Fe), jefe del bloque Unión por la Patria, fue el encargado de cerrar el bloque de preguntas del kirchnerismo. El diputado evitó elevar el tono y, durante toda la jornada, entorpecer la sesión, algo que él mismo reconoció en el recinto. "Quisimos evitar todas las chicanas e ir a los temas que nos interesan", indicó.

Entre "carpetazos" y reemplazos: la ausencia de Ritondo y la sombra de Santilli

En los pasillos del Congreso, otro de los diputados de la oposición planteó en voz baja a MDZ: "A nadie le sirve que esto se complique porque van a empezar a revolear los carpetazos de propiedades y declaraciones juradas. Y ninguno está muy limpio". Y remarcó: "Fijate que Cristian Ritondo (Buenos Aires), uno de los más comprometidos, no quiso ni aparecer". El jefe del bloque PRO fue denunciado por no tener declaradas propiedades a nombre de su esposa y no participó del debate ni formuló ninguna pregunta.

Por otro lado, Martínez realizó una crítica política al jefe de Gabinete y señaló que para los ministros que concurrieron a acompañar su presentación fue "ponerse un collar de melones". "Nadie quiere pegarse a usted en este momento", indicó. Agregó además que concurrieron porque los convocó el Presidente, y que muchos lo hicieron para conservar su cargo. En ese momento, el único presente era Diego Santilli, el ministro del Interior, a quien muchos intentaron posicionar como eventual reemplazo de Adorni.

La moción de censura y la estrategia de "desestabilización" según el oficialismo

Martínez planteó que irán por una moción de censura para remover al jefe de Gabinete de su cargo. Para eso se necesitan dos tercios de los diputados y de los senadores, una cifra casi imposible de alcanzar. Lo llamativo, una vez más, fue el argumento que eligió Adorni: "Jamás se removió del cargo a un jefe de Gabinete por este mecanismo. Si prosperara, sería la primera vez en la historia. Eso habla a las claras de las verdaderas intenciones detrás de esta maniobra".

"Lo que buscan es desestabilizar a este Gobierno, tal como intentaron hacer a lo largo de todo el año pasado. No sorprende. El éxito de esta gestión los incomoda, y esta es su respuesta", añadió.

De la manicura a La Fernetería: las duras revelaciones de Tailhade sobre la familia Adorni

Por el bloque kirchnerista, el primero en tomar la palabra fue el camporista Rodolfo Tailhade (Buenos Aires). "Hace diez años me dedico a cazar corruptos", dijo el hombre cercano a Máximo Kirchner, lo que le valió las risas del recinto. Pero, fiel a su estilo, Tailhade impactó con sus palabras y reveló nuevos viajes del funcionario y su esposa, Betina Angeletti.

"Su esposa tiene custodia policial desde que usted asumió la vocería. La usa para ir a la manicura, a llevar a sus hijos al colegio o para ir a La Fernetería, un bar de moda, y la lleva de vuelta a su casa a las 4 de la mañana", señaló el diputado. Y remarcó: "Está claro que el jefe de Gabinete debería informarnos, aun cuando tenga algún aviso de judicialización, por qué colmó de privilegios a su esposa, Betina Julieta Angeletti".

"Lo que está ocurriendo pone en riesgo la integridad física de mi esposa", se defendió Adorni, y remarcó que con las acusaciones lanzadas por el diputado kirchnerista "se está insinuando que alguien espió al jefe de Gabinete de la Nación y a su familia". "Quiero ser absolutamente claro: no me van a intimidar con aprietes, y no me va a temblar el pulso para denunciar ante la Justicia a quien corresponda", añadió.

El frente educativo: financiamiento universitario, FONID y el cierre con foto grupal

A Adorni también le señalaron el desfinanciamiento de las universidades. "La pregunta que quiero hacer es cuándo se van a dignar a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Hoy las universidades están sufriendo un recorte histórico en su presupuesto, un 30% de ajuste como nunca se vio en la historia de nuestro país", planteó la camporista Lucía Cámpora.

Ante esto, Adorni detalló que "la medida cautelar —que ordena el cumplimiento efectivo y obligatorio de la ley— no se encuentra firme y su ejecución ha sido suspendida en primera instancia". Además, remarcó que "la educación en la Argentina se organiza bajo un esquema federal, donde las provincias tienen la potestad primaria para el financiamiento".

Blanca Osuna le preguntó qué ocurriría con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). El funcionario sostuvo que fue un plan "temporario y su vigencia finalizó". "No era una compensación del salario docente, sino un incentivo universal", afirmó.

El cierre por el oficialismo estuvo a cargo del jefe de bloque de La Libertad Avanza, quien dejó en evidencia, una vez más, su dificultad con la lengua castellana. "A los argentinos les están poniendo palos en las ruedas", dijo. Sobre el final, Adorni dejó una puerta abierta y anunció que estará presente ante una eventual interpelación, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional.

La jornada terminó con un cántico en favor de Adorni, propio de alguien que jamás pisó un estadio deportivo. Los 95 diputados del oficialismo posaron en el recinto para sacarse una foto grupal con el jefe de Gabinete. "El año pasado hubiera sido más fácil", destacó un oficialista, en referencia al abrupto crecimiento de bancas que tuvo La Libertad Avanza tras las elecciones de 2025.